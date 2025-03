OM : Le beau discours de Maupay malgré son statut de remplaçant !

Alors que le score est encore vierge (0-0) entre l’OM et Nantes, l’intensité est bien présente dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille.

On aperçoit Pancho Abardonado en pleine discussion avec Geoffrey Kondogbia, aligné en défense centrale gauche. Précieux dans la relance et solide dans les duels, l’international centrafricain écoute attentivement les consignes de son adjoint. Mais celui qui marque aussi les esprits, c’est Neal Maupay. L’attaquant remplaçant se montre ultra concerné et motive ses coéquipiers : « On ne peut pas gagner tous les matches facilement, il faut aller les chercher, il faut mettre plus d’envie ! Allez ! »

A lire : Ex OM : ça ne s’arrange pas pour Wahi !

« 𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐜̧𝐚 𝐪𝐮𝐢 𝐯𝐨𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 » 🎥 L’inside complet de #OMFCN est disponible

👉 https://t.co/gSG9lFg14S pic.twitter.com/J0EfCfiYDK — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 4, 2025

Roberto De Zerbi prend ensuite la parole pour insister sur l’importance de l’engagement et de l’intensité à mettre en seconde période.

Un discours fort qui portera ses fruits, puisque l’OM s’imposera finalement 2-0 grâce à une seconde mi-temps bien plus maîtrisée. Une victoire qui s’est aussi construite dans ce vestiaire !