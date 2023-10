OM: Le bel hommage de Jonathan Clauss à son coéquipier !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face à l’AEK Athènes lors de la 3e journée de Ligue Europa. Les Olympiens, en supériorité numérique lors de la dernière demi-heure, occupent la tête de leur groupe. En zone mixte, Jonathan Clauss est revenu sur la victoire de son équipe, rendant au passage un bel hommage à son coéquipier Vitinha.

« On a su réagir malgré les creux dans le match. Vitinha est un mec droit qui bosse énormément »

« Il faut concrétiser les bonnes performances par des victoires. On avait besoin de vite relever la tête après Nice, c’est ce qu’on a fait de la plus belle des manières ce soir, a constaté le latéral marseillais. Comment expliquer l’égalisation ? C’est difficile. C’est souvent le cas je trouve. On a du mal à se remettre dedans en seconde période, on perd le rythme qu’on met en première période et il y a un peu des creux dans un match. Mais celui-là, je trouve qu’il est un peu plus flagrant, il va falloir discuter pour comprendre ce qu’il se passe. Mais on a su réagir« , a-t-il affirmé.

Clauss a également pris la défense de Vitinha, en lui accordant toute sa confiance: « Personne ne doute de lui, en tout cas pas nous. S’il est en manque de confiance, c’est peut-être aussi parce que les médias le disent. C’est un mec droit, il sait ce qu’il doit faire, il bosse énormément, il ne compte pas ses efforts. Aujourd’hui il est récompensé, c’est tant mieux pour lui et pour nous. »