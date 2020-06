OM : Le bilan chiffré d’Olivier Pickeu à Angers (sur les 5 dernières saisons)

L’OM cherche son super directeur sportif, Olivier Pickeu reste un des favoris. L’ancien manager général du SCO a une bonne réputation en France… Quels sont les principaux transferts réalisés par son staff lors des 5 dernières saisons ?

Olivier Pickeu a été le manager du SCO pendant 14 ans, il s’est fait licencier pour faute grave en Avril dernier. Voici les principales transactions réalisées par son équipe depuis la remontée d’Angers en Ligue 1 en 2015. On peut souligner que la balance des transferts n’a été en négatif qu’à une seule reprise (2016). La tendance qui se dégage est un recrutement de joueurs libres, de jeunes éléments pas trop onéreux (souvent de Ligue 2) pour ensuite réaliser de belles plus-values.

Une capacité à recruter des joueurs libres…

Dans cette optique de trading voulue par le président Eyraud, mis à part les deux néo lyonnais Toko Ekambi et Reine Adelaide, le niveau des autres joueurs et la question de les voir s’imposer à Marseille peut se poser. Si le manager est choisi par l’OM et qu’il accepte le poste, son plus gros défi sera de trouver des profils capables de s’imposer à l’OM, un club bien plus médiatique et sous pression qu’Angers. Enfin, le futur DS devra aussi faire avec le fait que quand l’OM tape à la porte d’un club pour recruter un joueur, les prix ont souvent tendance à flamber…

2015 (+5,9M€)

Arrivées (Total = 0M€)

Cheikh N’Doye (Créteil-Lusitanos / Transfert libre)

Romain Saïss (Le Havre / Transfert libre)

Billy Ketkeophomphone (Tours FC / Transfert libre)

Pierrick Capelle (Clermont Foot / Transfert libre

Thomas Mangani (Chievo Verona – Transfert libre)

Ismaël Traoré (Stade Brest / Transfert libre)

Départs (Total = 5.9M€)

Jonathan Kodjia (Bristol City / 3M€)

Abdoul Camara (Derby County / 1,7M€)

Ludovic Butelle (Club Brugge / 1M€)

2016 (-0,8M€)

Arrivées (Total = 5,2M€)

Famara Diédhiou (Clermont / 1,6M€)

Karl Toko Ekambi (Sochaux / 1M€)

Mathieu Michel (Nîmes / 1M€)

Jamel Saihi (Montpellier / 0,8M€)

Baptiste Santamaria (Tours FC / 0,5M€)

Flavien Tait (Châteauroux / 0,3M€)

Départs (Total = 4,4M€)

Romain Saïss (Wolverhampton / 4M€)

Arnold Bouka Moutou (FCO Dijon / 0,4M€)

2017 (+5,6M€)

Arrivées (Total = 12,4M€)

Enzo Crivelli (Girondins Bordeaux / 4M€)

Thomas Touré (Girondins Bordeaux / 3M€)

Lassana Coulibaly (SC Bastia / 2M€)

Baptiste Guillaume (LOSC Lille / 2M€)

Angelo Fulgini (Valenciennes / 1,4M€)

Départs (Total = 18M€)

Nicolas Pépé (LOSC Lille LOSC / 10M€) – formé au club

Famara Diédhiou (Bristol City / 6M€)

Yoane Wissa (FC Lorient / 2M€)

2018 (+16,6M€)

Arrivées (Total = 4,4M€)

Jeff Reine-Adélaïde (Arsenal / 1,6M€)

Harisson Manzala (SC Amiens / 1M€)

Vincent Pajot (AS Saint-Étienne / 1M€)

Stéphane Bahoken (RC Strasbourg / Transfert libre)

Départs (Total = 21M€)

Karl Toko Ekambi (Villarreal / 18M€)

Enzo Crivelli (SM Caen / 3M€)

2019 (+23,6M€)

Arrivées (Total = 10,4M€)

Sada Thioub (Nîmes Olympique / 3,5M€)

Casimir Ninga (SM Caen SM Caen / 3M€)

Mathias Pereira Lage (Clermont Foot / 1,5M€)

Antonin Bobichon (Nîmes Olympique / 1,50M€)

Danijel Petkovic (FC Lorient / 0,9M€)

Rachid Alioui (Nîmes Olympique / Transfert libre)

Départs (Total = 34M€)

Jeff Reine-Adélaïde (Lyon / 25M€)

Flavien Tait (Rennes / 9M€)

Chiffres selon Transfermarkt