Mercato OM : Un profil très « trading » pour le futur super directeur sportif…

Le président Eyraud a décidé de restructurer l’organigramme de l’OM en recrutant à deux postes importants. Fini les termes directeur sportif et directeur général, place au monde de l’entrepreneuriat et son « head of football » et « head of business ».

Pour une nouvelle fois appuyé sur le côté « entrepreneuriat », JHE a publié ses annonces sur le site Linkedln. Il y détaille les deux postes. Voici donc le profil recherché pour remplacer Andoni Zubizarreta.

mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés — Eyraud

« Le recrutement du « Head of football » découle de cette logique : monter un peu plus en puissance sur l’aspect sportif en recrutant un spécialiste du monde du football doté d’un profil d’un nouveau genre. Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés. […] Ce « Head of football » est plus qu’un directeur sportif […] Il est un support décisif pour le coach. » Jacques Henri Eyraud – source : Linkedln (relayé par RMC)

Un cost killer à la recherche de marges

L’Equipe revient sur ce profil recherché. Un manager « moderne », « analytique », « garant de l’équilibre financier » avec une grande « maîtrise des aspects juridiques propres aux contrats et à leur négociation ». Le journal sportif revient aussi sur le terme « un vrai responsable de P&L », qui signifie « pertes et profits » en anglais. Un profit qui correspond dans le jargon américain à cost killer à la recherche de marges… C’est romantique le football, hein ?