OM : “Le bilan est catastrophique pour le coach !”

Alors que l’OM s’enfonce dans une fin de saison sous très haute tension, Jean-Michel Larqué a livré un constat brutal sur la situation marseillaise dans Rothen s’enflamme sur RMC Sport. Après le nul concédé face à Nice (1-1), qui a encore fragilisé les chances olympiennes dans la course à l’Europe, l’ancien capitaine des Verts a ciblé Habib Beye et surtout l’échec du fameux stage à Marbella, présenté il y a quelques semaines comme un électrochoc capable de relancer le groupe. Pour Larqué, ce symbole du renouveau annoncé n’a rien changé.

« On ne parle plus de ce stage à Marbella, présenté comme la recette miracle, qui devait tout changer. Que Beye parle ou non, les supporters de l’OM ne veulent pas de discours, ils veulent gagner des matchs et malheureusement le bilan est catastrophique pour le coach », a lâché Jean-Michel Larqué sur les ondes de RMC Sport. Une sortie qui résume le climat actuel autour de Marseille, où les discours ne suffisent plus à masquer une réalité sportive de plus en plus difficile. À trois journées de la fin, l’OM n’a quasiment plus de marge et joue désormais sa survie européenne dans un contexte de défiance grandissante autour de son entraîneur

🔵⚪️⚡️ Larqué : “On ne parle plus de ce stage à Marbella, présenté comme la recette miracle, qui devait tout changer. Que Beye parle ou non, les supporters de l’OM ne veulent pas discours, ils veulent gagner des matchs et malheureusement le bilan est catastrophique pour le coach” pic.twitter.com/sjgtSr0JsK — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 1, 2026

A lire aussi : Nantes – OM : à quelle heure, sur quelle chaîne voir le match qui peut tout relancer… ou tout faire basculer