OM : Le bordel (Loyer, AREMA, etc) autour du Vélodrome expliqué !

Notre journaliste Mourad Aerts vous proposait la semaine dernière un long article sur la réorganisation structurelle de l’OM. Retour sur la partie touchant le Stade Vélodrome, son loyer, ses revenus et ses pertes…

Les revenus de la gestion du Vélodrome

La grande nouveauté et la première diversification d’ampleur pour McCourt en Europe, c’est l’exploitation du Stade Vélodrome. L’Américain n’est plus simplement le propriétaire d’un club de football mais également l’exploitant d’une enceinte géante accueillant toute sorte d’évènements culturels.

Un business lucratif ? Pas vraiment.

Comme AREMA avant elle, la société « OM Opérations » ne parvient pas à engranger des bénéfices sur l’exploitation. Il y a eu le Covid forcément mais même sur la saison dernière, la société dégageait une perte finale de 118 249€.

Résultats annuels OM Opérations 2018/19 – 1 670 935€ 2019/20 – 850 954€ 2020/21 – 2 923 314€ 2021/22 – 118 249€

La difficulté à rentabiliser l’écrin du Boulevard Michelet provient notamment des 12 à 14M€ à verser obligatoirement à la ville par l’exploitant. En signant le PPP, AREMA s’est engagé à verser ces recettes garanties (12 à 14M€) jusqu’en 2045 à la ville de Marseille. En récupérant l’exploitation, « OM Opérations » s’est engagé à produire ces 12 à 14M€* pour AREMA qui ensuite les reverse à la ville de Marseille. Les joies du PPP impossible à casser…

Pourquoi avoir tant bataillé pour devenir l’exploitant d’une enceinte coincée dans un PPP ?

Pour se diversifier déjà, enrichir son portfolio en Europe, mais également pour offrir supposément plus de latitude à l’OM dans son stade. L’énorme levier de revenus étant les places à prestations (loges, salons, etc) pouvant très facilement rapporter plus d’argent au club que tout le reste du stade plein.

Ces chiffres n’ont malheureusement pas encore été publiées. Car si « OM Opérations » gère l’ensemble des activités du Stade Vélodrome, elle ne gère par contre pas les dépenses et revenus de « OM SASP » au Stade Vélodrome. C’est une autre convention. Le club de foot est lié directement à la Mairie pour le paiement annuel du loyer et engrange dans ses propres comptes, pas ceux de « OM Opérations », les rentrées d’argent de ses matchs.

De la même manière lorsqu’il y a un litige avec la ville sur des travaux à effectuer pour, par exemple changer l’emplacement du parcage visiteur, c’est « OM SASP » qui négocie avec la Mairie. Pas « OM Opérations » qui n’existe que pour le reste.