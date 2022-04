Riolo souligne un point très important dans cet OM de Sampaoli !

Victoire de l’OM ce dimanche à Reims sur le score de 1-0. Un match difficile à jouer pour les Olympiens mais aussi difficiles à regarder pour les supporters. Daniel Riolo souligne notamment la qualité de l’effectif de Jorge Sampaoli.

Au micro de RMC ce dimanche soir, Daniel Riolo est revenu sur la rencontre des Marseillais. L’éditorialiste a compris la composition de Jorge Sampaoli et souligne notamment la qualité de son effectif qui lui permet de faire tourner tout en restant performant.

« Cette victoire fait un tournant, il y a une importance à 4 matchs de la fin de la saison mais sur l’effectif, l’OM démarre avec des joueurs au milieu qui sont Guendouzi / Kamara qui sont toujours titulaires. Gueye un joueur qui répond quand on fait appel à lui et qui a joué ces dernières semaines… Devant Milik est titulaire, Ünder est mauvais aujourd’hui mais généralement il est plus bon que pas bon. Harit qui a apporté plein de satisfaction récemment… Aux vues des échéances à venir, du calendrier, du match de jeudi en Coupe d’Europe, j’ai trouvé que la composition de Sampaoli était compétitive. On dit que quand il manque un ou deux mecs, l’OM n’a pas l’effectif pour suivre mais je trouve qu’au contraire, il y a un bon effectif. Tu démarres avec des joueurs qui ont été plutôt satisfaisant ces derniers temps mais là, ils se trouvent que l’OM n’a pas été bon. Et ce n’est pas que du fait des Marseillais. Reims, il faut le dire, a fait un bon match en étant très pressant, très généreux dans les efforts et l’OM n’allait pas vite, ne trouvait pas les espace et ils n’ont pas fait un bon match. Ce n’est pas à cause des joueurs sur le terrain. Après, Sampaoli a tout changé ! » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (24/04/22)

Sampaoli après la rencontre

« Une rencontre difficile avec tous ces matchs qui se suivent. On a réussi à le gagner et on continue de grandir en tant qu’équipe. Derrière ça continue de gagner donc on ne peut pas se relâcher. Je pense qu’on a mérité ce résultat parce qu’on avait plus de contrôle et plus d’occasions. On sait que derrière nous ça pousse fort mais on doit déjà se projeter vers jeudi et le match de coupe d’Europe. » Jorge Sampaoli – Source : Prime Video (24/04/2022)

Mandanda sur l’importance des 3 points

« C’était important de gagner ce soir. On avait vu les résultats des autres donc on avait une pression supplémentaire mais on a été solides. on n’a pas fait un grand match avec pas mal d’erreurs techniques mais on a été solide et réaliste sur l’occasion qu’on a eu et on continue de gagner et ça c’est important. La concurrence ? Cette saison elle est comme elle est je prend les matchs qu’il y a à prendre quand je joue je donne le meilleur de moi-même et on profite comme ce soir quand on gagne dans la difficulté. Je connais ma situation de cette saison, il y a deux gardiens, le coach choisit. Je m’entraîne tous les jours pour être. performant quand on fait appel à moi. C’est sur que c’est pas simple mais en même temps on joue au foot, je suis dans un grand club, on est heureux d’être là, on fait une bonne saison. Il faut être prêt et on verra à la fin de la saison. Il faut bien garder à l’esprit que le plus important c’est l’équipe et le club. Personnellement c’est pas simple mais je mets le club et l’équipe au dessus de moi » Steve Mandanda – Source : Prime Video (24/04/2022)