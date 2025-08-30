OM : Le calendrier de la Ligue des Champions est tombé !

L’Olympique de Marseille connaît désormais le programme complet de sa phase de poule en Ligue des Champions. Les hommes de Roberto De Zerbi devront affronter certains des plus grands clubs européens dans un calendrier dense, mêlant déplacements périlleux et chocs au Vélodrome.

Un début corsé face au Real Madrid

Le coup d’envoi de la campagne marseillaise sera donné le 16 septembre avec un déplacement au Santiago Bernabéu pour y défier le Real Madrid. Un choc d’entrée pour l’OM qui sera immédiatement confronté à l’une des références de la compétition.

Deux semaines plus tard, le 30 septembre, les Phocéens retrouveront leur public pour la première réception européenne de la saison face à l’Ajax Amsterdam. Un rendez-vous déjà crucial pour engranger des points dans un groupe qui s’annonce très serré.

A lire : OL – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l’Olympico ?

Le calendrier des matchs de l’OM en Ligue des Champions :

✈️Real Madrid le 16/09

🏠Ajax le 30/09

✈️Sporting le 22/10

🏠Atalanta le 05/11

🏠Newcastle le 25/11

✈️Union SG le 09/12

🏠Liverpool le 21/01

✈️Bruges le 28/01

🗓️ Le calendrier des matchs de l’OM en Ligue des Champions : ✈️Real Madrid 🇪🇸 le 16/09 🏠Ajax 🇳🇱 le 30/09 ✈️Sporting 🇵🇹 le 22/10 🏠Atalanta 🇮🇹 le 05/11 🏠Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 le 25/11 ✈️Union SG 🇧🇪 le 09/12 🏠Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 le 21/01 ✈️Bruges 🇧🇪 le 28/01#TeamOM #OM… pic.twitter.com/qWuPlyEQg4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 30, 2025

Des déplacements périlleux avant la fin d’année

Le mois d’octobre mènera les Olympiens au Portugal pour défier le Sporting le 22/10, avant de recevoir l’Atalanta Bergame le 5 novembre. Le Vélodrome sera encore en effervescence le 25 novembre avec la venue de Newcastle United, un match attendu compte tenu de la ferveur anglaise et des liens historiques entre les deux clubs.

Début décembre, l’OM se déplacera à Bruxelles pour affronter l’Union Saint-Gilloise le 9/12, un adversaire en pleine progression sur la scène européenne.

Une année 2025 qui s’annonce brûlante

Après la trêve hivernale, les Marseillais auront droit à un duel de prestige : la réception de Liverpool le 21 janvier. Une affiche qui promet une atmosphère incandescente au Stade Vélodrome. Enfin, la phase de groupes se terminera par un déplacement en Belgique, face au Club Bruges, le 28 janvier.