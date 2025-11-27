OM : Le casse tête de De Zerbi pour ce poste de 10 !

À l’OM, le poste de numéro 10 est devenu l’une des questions majeures du début de saison. Roberto De Zerbi, fidèle à son système en 4-2-3-1, cherche encore à installer un véritable « trequartista » dans son animation offensive. Un rôle qu’il considère comme presque « philosophique », marqué par son propre passé de meneur. Mais malgré ses principes clairement identifiés, l’entraîneur marseillais n’a pas réussi à stabiliser ce secteur clé.

La dernière tentative en date, face à Newcastle en Ligue des champions, a surpris : la titularisation de Darryl Bakola, plutôt relayeur de formation. S’il s’est montré à son avantage, ce choix illustre une réalité tenace : depuis le début de saison, l’OM a testé pas moins de six joueurs à ce poste, sans trouver de solution durable.

L’an passé déjà, De Zerbi avait dû s’éloigner de son schéma préférentiel, passant un temps en 3-4-3 pour dynamiser l’équipe. Lors du retour au 4-2-3-1, c’est Adrien Rabiot qui avait été placé en meneur de jeu, sans que l’expérience ne s’inscrive dans la durée.

Six joueurs essayés au poste de 10, aucune solution durable

Cette saison, les essais se sont multipliés : Rabiot en préparation, puis Amine Gouiri, utilisé dans un rôle hybride “9 et demi” après Rennes. L’Algérien possède les qualités techniques recherchées mais son utilisation en pointe et sa blessure à l’épaule ont freiné son installation.

Dans la foulée, Matt O’Riley a occupé le poste lors de sa meilleure période, avant un net déclin. Angel Gomes, lui, a montré ses limites en termes d’impact. Bilal Nadir a également été testé contre Lorient. Enfin, Bakola mardi a complété cette liste déjà longue.

Selon Laurent Batlles dans l’Equipe, l’architecture des sorties de balle de l’OM rend ce rôle encore plus particulier, avec parfois « presque deux numéros 10 », notamment lorsque Mason Greenwood, pourtant buteur et non spécialiste du poste, repique dans l’axe.

Cette alternance permanente n’est pas nouvelle dans la carrière de De Zerbi : à Brighton déjà, il avait multiplié les profils utilisés, des avants reculés aux milieux plus bas comme Pascal Gross.

À quelques semaines du mercato hivernal, l’hypothèse d’un renfort au poste de milieu offensif est désormais étudiée à la Commanderie. En attendant, De Zerbi devra continuer de composer avec une richesse de profils… mais sans véritable maître à jouer attitré.