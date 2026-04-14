OM : le chantier prioritaire de Stéphane Richard déjà lancé en interne

Stéphane Richard a été intronisé comme le futur président de l’Olympique de Marseille. Un profil expérimenté, à la croisée du public et du privé, qui pourrait correspondre aux attentes du propriétaire Frank McCourt dans un contexte de reconstruction.

Ancien PDG d’Orange entre 2011 et 2022, Stéphane Richard possède une solide expérience de gestion à très haut niveau. Passé par l’Inspection des finances, puis par des groupes majeurs comme Veolia ou Nexity, il s’est imposé comme l’un des dirigeants français les plus influents de ces dernières décennies. Sa connaissance des rouages économiques, mais aussi institutionnels, pourrait représenter un atout majeur pour un club en pleine mutation.

A lire aussi : Paris sportifs, casino online : comment les supporters de l’OM prolongent le frisson

Autre élément non négligeable : son ancrage local. Membre du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille depuis 2022, il connaît déjà l’environnement économique et politique de la ville. Un critère essentiel, alors que McCourt a récemment insisté sur l’importance de comprendre « la culture marseillaise » pour diriger le club.

Cependant, son profil ne fait pas l’unanimité. Son passé judiciaire dans l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais, bien que requalifié récemment, reste un sujet sensible. Dans un club où l’image publique compte énormément, cette dimension pourrait peser dans la décision finale.

Reste que son expérience, son réseau et sa stature en font aujourd’hui un candidat crédible. À Marseille, la question est désormais simple : faut-il un gestionnaire de haut niveau… ou un homme de football ?