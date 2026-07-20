OM : Le choix Jérémie Bréchet déjà payant ?

Alors que les contraintes financières poussent l’Olympique de Marseille à se tourner davantage vers son centre de formation, un homme de l’ombre commence à faire parler de lui dans le vestiaire : Jérémie Bréchet. Intégré au staff de Bruno Genesio, il a pour mission de faire le lien entre le groupe professionnel et la Pro 2, et cette approche semble déjà porter ses fruits auprès des jeunes.

Un rôle de passerelle qui fait ses preuves

Selon des informations rapportées par La Provence, Bréchet serait devenu l’interlocuteur privilégié des jeunes joueurs marseillais. Un proche du groupe évoque un membre du staff avec qui les échanges sont particulièrement fluides et qui sait se montrer disponible pour donner des retours individualisés. Une autre source proche de l’académie souligne sa fibre de formateur et sa capacité à communiquer avec les jeunes éléments.

Dans un club où la rigueur budgétaire impose de miser davantage sur l’apport du centre de formation, ce type de figure de transition peut s’avérer précieux : elle contribue à sécuriser la progression des jeunes pousses tout en les préparant à intégrer, à terme, l’équipe première.

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Plusieurs jeunes déjà remarqués

Le récent voyage de présaison en Côte d’Ivoire a permis à une dizaine de jeunes marseillais de côtoyer le groupe professionnel, et certains en ont profité pour se mettre en valeur lors du match amical face au FC Yamoussoukro, remporté 3-0. Kelyann Bezahaf s’est illustré par une passe décisive, tandis qu’Ange Lago a inscrit un but. Nouhoum Kamissoko a lui aussi montré des choses intéressantes durant cette sortie.

Reste désormais à savoir si ces promesses se transformeront en réelles opportunités avec l’équipe première dans les mois à venir, et si l’OM parviendra à confirmer son ambition de redevenir un club véritablement formateur.

Un bon climat de confiance ne fait pas à lui seul une carrière, et l’épreuve du feu reste à venir pour ces jeunes marseillais. Entre un effectif professionnel resserré par les contraintes budgétaires et une concurrence accrue à chaque poste, Bezahaf, Lago, Kamissoko et les autres devront désormais transformer les bons retours glanés en interne en temps de jeu réel, d’abord en Pro 2, puis peut-être aux côtés de Bruno Genesio.

Le rôle de Jérémie Bréchet, lui, sera scruté de près : à l’OM, la fonction de passerelle entre la formation et le groupe pro a souvent été un poste sensible, où les intentions affichées ne suffisent pas toujours à garantir des trajectoires réussies. Reste à voir si cette génération saura, elle, franchir le pas.

Paul Laffisse