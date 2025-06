OM : Le club bat son record d’abonnement en une journée !

L’OM continue d’accroître sa popularité au fil des ans et se classe parmi les clubs les plus populaires de France. Et alors que la campagne de réabonnement à ouvert pour les anciens abonnés il y a quelques jours, le club a battu son record d’abonnement en une journée !

C’est le moment que tous les supporters de l’OM attendent chaque été : la campagne de réabonnement pour la saison prochaine ! Après une nouvelle saison écoulée à Marseille, les supporters ont dors et déjà hâte de se retrouver à nouveau au Vélodrome afin de voir l’OM version Ligue des Champions. Une saison très attendue alors que l’OM n’a plus disputé la compétition depuis maintenant deux ans. Et comme chaque année, les demandes sont nombreuses.

Cependant, à l’annonce de l’augmentation des prix (sans pour autant avoir accès à la Ligue des Champions), plusieurs supporters ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux. Mais cela n’aura pas suffi pour dissuader les personnes de racheter leurs places. La campagne a ouvert le 12 juin, avec priorité pour les anciens abonnés, et se fermera le 26 juin. Et un record a déjà été battu !

13 000 réabonnements sur une journée !

En effet, La Provence nous apprend que la journée de lancement, soit le jeudi 12 juin aura été très fructueuse pour l’OM alors que pas moins de 13 000 personnes ont repris leur carte d’abonnement ! Une journée record pour le club, qui réalise là un très bon démarrage malgré les nombreuses critiques émises sur les prix des places. Une telle performance ne c’était plus vu depuis quatre ans.

La priorité aux réabonnements prendra donc fin le 26 juin, avant que ne débute l’accès aux places pour les membres du programme “Peuple bleu et blanc“, du 27 au 28 juin. L’accès sera ensuit donné le 28 et 29 juin aux publics ayant déjà acheté une place cette saison ou étant sur liste d’attente. Et enfin, à partir du 30 juin, le grand public pourra tenter de prendre une place, alors que la campagne se finira le 14 juillet.