OM : Le club connaît ses deux prochaines destinations pour sa préparation d’avant-saison !

Alors que Longoria et Benatia continue de sonder le marché des transferts, l’effectif va lui commencer son stage de préparation, au retour des vacances. Et pour cela, le club compte partir à l’étranger afin d’effectuer un stage de préparation et de disputer la AirCup 2025 !

Si l’OM soigne son mercato afin de fournir un effectif qualitatif en vue de la saison prochaine, le club ne souhaite rien laisser au hasard et devrait donc faire en sorte que l’équipe soit préparée au maximum. Avec la Ligue des Champions qui arrive et donc huit matchs minimum à disputer en plus au cours de la saison, il est important que l’équipe soit prête. Aussi bien sur le plan tactique que physique.

Et pour cela, la traditionnelle préparation estivale va grandement aider. En mettant l’accent sur la cohésion du groupe tout au long de la saison passée, avec de nombreux stages de cohésion, De Zerbi souhaite réellement consolider son groupe. L’occasion donc de commencer cet été avec deux virés à l’étranger qui sont déjà prévues par le club. En effet, selon La Provence, l’OM devrait envoyer son coach et ses joueurs à Andorre et aux Pays-Bas !

Un stage et un tournoi à disputer

Soucieux que l’été sera court et intense, l’OM compte déjà sur l’effectif actuel afin de se préparer pour la saison à venir. Même si l’équipe devrait connaître de grands changements d’ici à septembre, les dirigeants ont prévu de faire faire un stage de préparation du côté des Pays-Bas à leurs joueurs, durant quelques jours. Une fois ce premier stage terminé, l’équipe de De Zerbi devrait de nouveau s’envoler vers Andorre, afin de disputer l’AirCup 2025.

Un premier moyen de tester l’équipe pour le coach italien, même si l’effectif risque d’évoluer en cours de route. Angel Gomes devrait donc participer à ces stages, lui qui est déjà un joueur du club après son officialisation il y a quelques jours. De Zerbi aura sûrement à cœur de tester et mettre en place ses premiers schémas de jeu, lui qui accorde une importance particulière à ce que son groupe connaisse sur le bout du doigt ses attentes tactiques.