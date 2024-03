OM : Le club tape du poing sur la table

L’Olympique de Marseille a connu deux défaites consécutives après celle à Rennes ce dimanche. L’excuse de la fatigue a été brandie ce qui agacerait grandement le club !

Depuis son arrivée, Jean–Louis Gasset n’avait encore jamais connu de défaite à l’Olympique de Marseille. Sur 5 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le coach français avait réussi le carton plein. Seulement, cela a été de courte durée. Dès jeudi dernier, les joueurs de l’OM ont connu leur première défaite contre Villarreal en Europa League et s’est enchaîné une nouvelle défaite à l’extérieur contre Rennes ce dimanche.

Un nouveau revers mis sur le dos de la fatigue par le coach et les joueurs. RMC explique ce lundi que cette excuse, le club n’est pas vraiment prêt à l’entendre. L’exigence et les ambitions d’un grand club est de jouer tous les 3 jours avec les compétitions européennes et la Coupe de France, ce qui ne semble pas être respecté avec de telles sorties médiatiques et cette rengaine sortie par le coach et les joueurs.

A LIRE AUSSI : OM : Des nouvelles de Balerdi (blessé)

🚨Le club serait mécontent de l’excuse de la fatigue ! 👉 Les dirigeants considèrent que de jouer tous les 3 jours est une norme pour les grands clubs ! 👉 Ils auraient aimé que les joueurs donnent TOUT face à Rennes ! 👉 Les joueurs se voient accordés un repos jusqu’à… pic.twitter.com/41hkpVUHtE — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 18, 2024

Les deux arguments de Gasset pour expliquer la défaite à Rennes !

En conférence de presse après la défaite 2-0 à Rennes, Jean Louis Gasset a tenté d’expliquer cette contre performance: « On aurait aimé continuer cette dynamique positive, mais il nous a manqué un peu d’essence et d’oxygène. Quand on voit la liste des absents, comme Gigot, Balerdi ou Rongier, ça nous pénalise forcément. Mais une saison est faite de blessures et de suspensions. C’est à nous de nous adapter. Jouer sur le fil du rasoir tout le temps, c’est difficile. Je veux dire merci aux 15 joueurs valides qui étaient là, et ont tout donné. Il y a des gens dans le vestiaire qui méritent des jours de repos. On va récupérer, et on va essayer d’assurer au mieux le sprint final, dans le même état d’esprit qu’on a eu. On a fait jeu égal avec eux. En première période, on tenait le ballon. Une erreur d’inattention a fait qu’on a pris un but. Mais je pense qu’on a donné tout ce qu’on avait. On vient de passer 25 jours ensemble, j’ai fait un petit bilan. »