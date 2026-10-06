OM : « Le club va vivoter encore »… 2 à 3 saisons très compliquées ?

Au moment de se projeter sur l’avenir de l’OM après dix ans de Frank McCourt, Nicolas Filhol a dressé un scénario particulièrement prudent. Pour le journaliste de FCM, en l’absence d’un nouvel investisseur majeur ou d’un changement de propriétaire, le club pourrait encore devoir traverser deux à trois saisons difficiles, le temps de réduire sa masse salariale et de reconstruire sur des bases plus saines.

« Le club va vivoter encore »

Dans l’émission spéciale consacrée au bilan des dix ans de McCourt, Nicolas Filhol a expliqué pourquoi il ne croyait pas à une sortie de crise immédiate.

« À mon avis, s’il y avait un gros acheteur, il vendrait. Mais il n’y en a pas, donc il ne va pas vendre. Le club va vivoter encore parce qu’il va devoir encore baisser cette masse salariale. »

Pour lui, l’OM doit désormais poursuivre un gros travail d’assainissement avant de pouvoir à nouveau investir de manière plus ambitieuse.

« Il va falloir travailler malin, recruter plus intelligemment avec des plus petits salaires, construire sur le plus long terme, essayer de garder Genesio peut-être deux, trois ans pour construire quelque chose. Le chemin, il est là. »

Cette vision rejoint le constat fait ces dernières semaines sur la réduction drastique de l’effectif et l’absence de recrues lors du dernier mercato.

« Ça va être encore vachement maigre »

Filhol va plus loin et estime que cette période de restriction pourrait durer.

« McCourt est obligé de rester. Il sera peut-être obligé de réinvestir d’ici un an et demi, mais là il ne va pas le faire maintenant. Ça va être encore vachement maigre. »

Interrogé sur la durée possible de cette phase, la réponse tombe :

« Dans ce scénario-là, on est à deux, trois ans. »

Un scénario évidemment conditionné à l’absence de nouvel actionnaire ou d’acheteur capable de changer rapidement la trajectoire économique du club.

La question d’une éventuelle vente de l’OM continue d’ailleurs d’alimenter les débats, même si aucune opération concrète n’est annoncée à ce jour.

Un vrai risque sportif à court terme

Le plus inquiétant reste peut-être la conséquence immédiate sur le terrain.

Filhol ne cache pas qu’il voit un danger sportif cette saison.

« Il y a un vrai risque sportif aussi cette saison. Là, on va le savoir après six mois. L’OM va jouer sa saison là. »

Avec une masse salariale encore lourde, un effectif réduit et plusieurs cadres blessés, Bruno Genesio doit donc gérer une période très délicate.

Les difficultés financières du club restent au cœur des décisions prises par Frank McCourt.

« Redevenir humble »

Dans l’esprit de Filhol, la solution passe désormais par une reconstruction beaucoup plus raisonnable.

« Il faut redevenir humble, essayer d’éliminer tous les gros salaires. »

Le message est donc clair : sans changement majeur au capital ou nouvel apport financier, l’OM pourrait être contraint de vivre encore plusieurs saisons de transition avant de retrouver une vraie marge de manœuvre sportive.