OM: Le constat implacable de De Bono !

L’Olympique de Marseille vit une première partie de saison difficile. Douzième de Ligue 1 après 13 journées, les Olympiens possèdent seulement deux longueurs d’avance sur la zone rouge. Une situation qui s’explique en partie par un problème de mentalité d’après notre consultant Jean-Charles de Bono.

À seulement deux points du barragiste (FC Lorient) après 13 journées, l’OM est dans l’impasse. Dans notre émission Débat Foot Marseille, Jean-Charles de Bono est revenu sur le début de saison difficile des Marseillais, qu’il explique en partie par un problème de mentalité.

« Il y a des joueurs qui vont répondre à l’électrochoc que l’entraîneur veut donner, et d’autres qui vont s’enfoncer »

« Il y a des joueurs qui vont répondre à l’électrochoc que l’entraîneur veut donner, mais il y en a d’autres qui vont s’enfoncer, a constaté l’ancien milieu de l’OM. Aujourd’hui, on est tous conscients que cette équipe n’a pas le caractère ni le mental qu’elle devrait avoir. On a recruté des internationaux qui ont joué dans des grands clubs pour qu’ils fassent aussi cette différence. Et malheureusement, cela ne se produit pas« , a-t-il ajouté.