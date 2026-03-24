OM : le coup de colère de De Bono, “arrêtez de nous faire souffrir… j’ai les nerfs !”

Après la défaite de l’Olympique de Marseille face au LOSC, la tension monte autour du club. Sur le plateau de DFM, le consultant Jean-Charles De Bono a livré un cri du cœur particulièrement virulent, pointant le manque d’engagement et d’identité de l’équipe.

Une sortie médiatique très critique après OM – Lille

La défaite de l’Olympique de Marseille face au LOSC dimanche continue de provoquer des réactions fortes dans l’environnement du club. Sur DFM, Jean-Charles De Bono n’a pas mâché ses mots, dénonçant une équipe qu’il juge déconnectée des valeurs historiques de l’OM. « On me parle d’institution, de respect, d’amour du maillot… mais je ne vois rien de tout ça ! Cela me rend fou, ce n’est pas possible, je ne dors plus ! J’ai les nerfs, je me retiens ! » a-t-il lancé, visiblement marqué par la prestation marseillaise.

Le consultant a également ciblé le discours récurrent autour des objectifs européens : « J’en ai marre d’entendre ce discours, tous les dimanches, les lendemains de match : ‘on va être bon, on va accrocher cette ligue des Champions…’ ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Football Club de Marseille (@fcmarseille)

L’OM pointé pour son manque de caractère

Au-delà du résultat, c’est l’attitude globale de l’équipe qui est remise en cause. Jean-Charles De Bono insiste sur l’absence de réaction collective, notamment après la sortie de Mason Greenwood : « Greenwood sort, il n’y a plus d’équipe ! Une belle équipe c’est un joueur ? On plaisante là ! ».

A lire : OM : Balerdi et Greenwood touchés, les dernières infos !

Le consultant a également évoqué le lien avec les supporters, rappelant le poids du public du Vélodrome : « Il y a 65000 personnes au stade ! Ils mettent leur argent là-dedans… vous imaginez les enfants qui viennent avec leurs parents sous la pluie… ».

Dans son analyse, il déplore un jeu « linéaire » et « neutre », loin des standards attendus à Marseille. Il va jusqu’à évoquer l’ancien défenseur et entraîneur Habib Beye : « Le pauvre Habib Beye il doit se mettre les mains sur la tête ».

Enfin, son constat est sans appel sur la dynamique actuelle : « Je me languis qu’elle se termine cette saison ! ».

Ces déclarations traduisent une fracture croissante entre les attentes autour de l’Olympique de Marseille et les performances actuelles, alors que la course à l’Europe reste un objectif affiché du club.