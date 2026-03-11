OM : le coup dur se confirme pour Nayef Aguerd !

Arrivé pour stabiliser la défense de l’ Olympique de Marseille, Nayef Aguerd pourrait bientôt passer par la case opération. Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur marocain souhaiterait se faire opérer d’une hernie sportive afin de régler des douleurs persistantes à l’aine. Une décision qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

Nayef Aguerd face à un problème physique persistant

La saison de Nayef Aguerd avec l’Olympique de Marseille est marquée par des pépins physiques récurrents. Déjà touché par une pubalgie en début d’exercice, l’international marocain souffrirait à nouveau dans la même zone, au niveau de l’aine. Ces douleurs persistantes compliquent son rendement et sa continuité dans la défense olympienne.

Selon les informations révélées par Foot Mercato, le défenseur central envisagerait désormais de subir une opération pour traiter une hernie sportive (sport hernia), une pathologie proche de la pubalgie et fréquente chez les footballeurs.

À 29 ans, Nayef Aguerd, défenseur central marocain passé notamment par Rennes et West Ham, avait rejoint l’OM afin d’apporter de la solidité à l’arrière-garde phocéenne.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇲🇦 #Ligue1 | ❗️Nayef Aguerd a demandé à subir une opération pour régler son hernie sportive (similaire à une pubalgie).https://t.co/suRj0Y3AiJ pic.twitter.com/l8D0Lsdqr7 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 10, 2026

Une absence possible dans le sprint final de Ligue 1

Si l’intervention venait à être confirmée, Nayef Aguerd pourrait être contraint à plusieurs semaines d’indisponibilité. Une telle absence constituerait un nouveau défi pour la défense de l’Olympique de Marseille, déjà confrontée à plusieurs ajustements au cours de la saison. L’objectif du joueur serait de régler définitivement cette blessure afin de revenir en pleine possession de ses moyens pour la fin de saison en Ligue 1. Cette période est cruciale pour l’OM, engagé dans la lutte pour les places européennes.

A lire : OM : Les images du superbe but marqué par Gouiri à l’entrainement !

À moyen terme, cette décision viserait également à permettre à Nayef Aguerd d’aborder les prochaines échéances internationales et nottament la Coupe du Monde avec le Maroc dans les meilleures conditions physiques.

En attendant une confirmation officielle du club ou du joueur, la situation reste donc à suivre de près du côté de l’Olympique de Marseille, où la gestion de l’effectif défensif pourrait rapidement devenir un enjeu majeur dans les prochaines semaines.