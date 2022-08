Mercato OM : Les détails du prêt de Lirola révélés

Après la signature d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria s’active ces dernières heures pour exfiltrer plusieurs joueurs de l’effectif d’Igor Tudor. On apprenait ce jeudi après-midi que Pol Lirola allait quitter l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. L’ancien joueur de la Fiorentina devrait rejoindre Elche. On connaît désormais plus de détails sur cette opération.

Pol Lirola will leave OM in the next days, full verbal agreement reached with Elche for loan move valid until June 2023. 🔵🤝 #OM #TeamOM

Negotiations are at final stages for Lirola to La Liga side. pic.twitter.com/f0SFUYvlba

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022