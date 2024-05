OM: Le dernier onze remanié (sans Clauss ni Harit) de la saison au Vélodrome face à Lorient

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche soir FC Lorient ce soir pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Voici le onze que Jean-Louis Gasset pour cette rencontre.



Éliminé en demi-finale de Ligue Europa par l’Atalanta Bergame ce jeudi (3-0), l’OM de Jean-Louis Gasset voit jouer leur dernier dernier match de la saison 2023/2024 au Vélodrome ce soir.

L’infirmerie marseillaise s’est vidée et le technicien français va pouvoir s’appuyer sur un groupe bien plus étoffé. Garcia, Gueye et Onana, non qualifiés pour la coupe d’Europe effectueront leur retour pour ce match. Seuls Valentin Rongier est toujours en phase de reprise et Bilal Nadir encore blessé.

Pau Lopez est titulaire dans les buts devant une défense composée de Mbemba, Gigot et Garcia. Murillo est aligné à droite, Henrique à gauche. Gueye devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout, Aubameyang, Sarr et Moumbagna sont aligné en attaque.

Un 3-5-2 aligné par Gasset

Lopez Mbemba Gigot Garcia Murillo Gueye Veretout HenriqueSarr Moumbagna Aubameyang

« À l’extérieur, on est souvent des chats, et au Vélodrome des tigres »

« C’est une grande déception et une incompréhension. À l’extérieur, on est souvent des chats, et au Vélodrome des tigres. Je pensais qu’on serait à la hauteur pour une demi-finale européenne, mais ce n’était pas le cas », a constaté Gasset au micro de Canal + après la rencontre.

💬 Jean-Louis Gasset EXPLIQUE la défaite 💙🤍 : « C’est une grande déception et une incompréhension. À l’extérieur, on est souvent des chats, et au Vélodrome des tigres. Je pensais qu’on serait à la hauteur pour une demi-finale européenne, mais ce n’était pas le cas. » 😬 pic.twitter.com/fkM3h4HSGL — Vibes Foot (@VibesFoot) May 10, 2024

