OM : Le détail chez Veretout qui change tout pour Adil Rami !

Adil Rami a livré son ressenti sur le début de saison de Jordan Veretout. Alors qu’il avait des doutes sur ses capacités à passer le cap à l’OM, le défenseur a été plus que conquis par l’international français.

Jordan Veretout a débarqué lors de ce mercato estival à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain avait du monde à convaincre après quelques mois difficiles à l’AS Roma. Finalement, il a trouvé une place de titulaire dans l’effectif d’Igor Tudor.

C’est un détail, mais voir son visage tout rouge à la fin des matchs me plaît bien — Rami

Adil Rami, ancien joueur de l’Olympique de Marseille et resté toujours observateur du club n’a pas caché ses doutes sur Jordan Veretout. Dans un entretien accordé au Parisien, il a en revanche fait son mea culpa.

« J’ai eu des doutes sur lui. Il me semblait trop doux. Mais ses matchs avec l’OM m’ont fait changer d’avis. C’est le type de joueur qu’on sous-estime. Il sait jouer, prendre et donner des coups. C’est un détail, mais voir son visage tout rouge à la fin des matchs me plaît bien, car cela prouve qu’il ne sait pas s’économiser. Il peut être une des surprises du Mondial. » Adil Rami – Source : Le Parisien (19/11/22)

La personne qui est venue me chercher, ce n’est pas Bachir Nehar !

Dans les colonnes de La Provence, le joueur a répondu à la polémique autour de sa sélection en Equipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar.

« Franchement, je ne pense pas que le sélectionneur demande quelque chose à quelqu’un pour ça. Je n’avais pas ces agents-là quand je suis arrivé en équipe de France. J’avais des agents italiens. Ma sélection, c’est le mérite du terrain où j’ai montré un très beau visage ces dernières semaines. J’ai été récompensé par rapport à ça. La personne qui est venue me chercher, ce n’est pas Bachir. Je l’ai connu en sélection. Il est conseiller avec le mien (dans la même structure); moi, je ne travaille pas avec Bachir. Je travaille avec une personne qui s’appelle Chahir. C’est lui qui m’a ramené à Vadim, pas Bachir. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. La raison qui m’a permis d’être sélectionné pour la coupe du monde, c’est le terrain et mes performances. » Jordan Veretout – Source : La Provence