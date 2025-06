OM : Le drôle d’échange entre Rudi Garcia et Roberto De Zerbi !

Rudi Garcia, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille de 2016 à 2019, a marqué les esprits avec un parcours historique en Ligue Europa, menant l’OM jusqu’en finale en 2018. À l’occasion d’une interview accordée à BFM TV, l’actuel sélectionneur de la Belgique revient sur son passage à Marseille et notamment sur sa récente rencontre avec Roberto De Zerbi, aujourd’hui entraîneur de l’OM.

La discussion a eu lieu en fin de saison, alors que les Marseillais étaient en mise au vert à Rome, dans le but de se concentrer sur la lutte pour une qualification européenne.

A lire : Bon plan Mercato OM : Un jeune latéral marocain pour le côté droit !

Garcia défend toujours ses bilans…

Dès le début de l’interview, Rudi Garcia tient à faire taire certaines critiques sur sa supposée instabilité : « On a souvent dit que je ne restais qu’un an dans un club avant de partir. Pourtant, j’ai passé cinq ans à Dijon, cinq ans à Lille, trois ans à l’OM. Bon, à Lyon, c’était plus court à cause d’une certaine incompatibilité d’humeur. Aujourd’hui, que je sois dans un club ou avec la sélection belge, je travaille toujours comme si c’était mon dernier défi. J’espère rester avec la sélection le plus longtemps possible. »

La Roma vise Balerdi, l’OM demanderait un minimum de 30M€ selon @Gazzetta_it ! Faut-il lâcher le défenseur argentin à ce montant cet été ? — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2025

Un passage fort à l’Olympique de Marseille

Dans la seconde partie de l’échange, Rudi Garcia évoque avec émotion son passage à Marseille, qu’il qualifie d’intense mais enrichissant. Il revient également sur une anecdote récente avec De Zerbi, croisé à Rome : « Oui, Marseille, c’est énergivore, mais c’était génial partout. C’était drôle : j’étais à Rome quand Roberto De Zerbi est venu me saluer, alors qu’il était en mise au vert avec l’OM. Il m’a dit : “T’as quand même fait trois ans à l’Olympique de Marseille !” Je lui ai répondu que oui, et que ça m’avait beaucoup plu. On a quand même atteint une finale européenne et terminé quatrièmes avec 77 points, ce qui aurait suffi une autre année pour être sur le podium. »