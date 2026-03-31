OM : le futur logo divise, ce consultant de l’Equipe valide un « changement dans l’air du temps »

À quelques jours de la présentation officielle du nouveau logo de l’OM, le débat agite déjà supporters et observateurs. Sur La chaîne L’Équipe, Pierre Bouby s’est montré favorable à cette évolution, qu’il inscrit dans une dynamique globale de transformation du club.

Un changement de logo qui s’inscrit dans un nouveau cycle

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Le futur logo de l’Olympique de Marseille sera dévoilé le 8 avril lors du dîner de gala du programme « Treizième hOMme ». En amont, ce projet suscite déjà de nombreuses réactions, notamment chez les supporters, attachés à l’identité historique du club.

Invité de l’émission « L’Équipe de choc » sur La chaîne L’Équipe, Pierre Bouby a livré une analyse mesurée mais globalement positive de ce changement. Selon lui, cette évolution visuelle accompagne une transformation plus large de l’OM, tant sur le plan sportif qu’institutionnel. « Ce changement de logo correspond au changement de cycle de l’OM. Ils ont recruté De Zerbi pour partir sur un cycle de trois ans avec beaucoup de changements. McCourt est en train de chercher des investisseurs pour entrer dans le projet. Quelque chose est en train de se créer. »

Dans son intervention, le consultant fait référence à l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais, ainsi qu’à la stratégie de Frank McCourt, propriétaire du club depuis 2016.

Un design moderne qui ne fait pas l’unanimité

Si Pierre Bouby reconnaît que ce type de décision peut susciter des critiques, il insiste sur la cohérence du timing. « Je ne trouve pas ce changement complètement absurde à partir du moment où ce n’est pas fait tous les deux ans. Là ça faisait un moment qu’ils n’avaient pas changé. Je me dis pourquoi pas. »

L’ancien milieu de terrain va même plus loin en saluant l’esthétique du futur emblème : « En plus, il est plutôt élégant et plutôt dans l’air du temps. Ça ne me choque pas forcément. Il est plutôt bien. »

Ces propos contrastent avec une partie des supporters de l’Olympique de Marseille, plus réservés face à cette évolution visuelle, souvent perçue comme une rupture avec l’héritage du club.

Dans un contexte de refonte globale — entre projet sportif, recherche d’investisseurs et nouvelle image — ce changement de logo OM apparaît comme un symbole fort de la nouvelle direction prise par le club phocéen.