OM : Le gros bémol de Di Meco sur le match face au PSG !

Il y a quelques semaines, le PSG s’est incliné sur le score de 2-1 au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille. Pour Eric Di Meco, cette rencontre en Ligue 1 sera encore plus difficile pour les Marseillais.

Au début du mois de février, l‘Olympique de Marseille a réussi à battre le PSG en Coupe de France et à éliminer le club de la capitale de cette compétition. Ce dimanche, les Marseillais recevront une nouvelle fois les Parisiens mais en Ligue 1 cette fois-ci. Eric Di Meco a commenté les chances marseillaises dans ce nouveau clasico. Pour l’ancien joueur, ce sera un match encore plus compliqué, surtout avec le retour de Kylian Mbappé côté PSG.

Je pense que le match sera beaucoup plus difficile — Di Meco

🎙 Di Meco : « L’OM a marché sur le PSG en Coupe, ça c’est fait. Tu peux le refaire, mais tu peux te dire qu’en face, ils ne vont pas courber l’échine deux fois. Mais je pense que ça va être beaucoup plus difficile dimanche, d’abord parce qu’il y a le retour de Mbappé… » pic.twitter.com/UsCh2hyVOO — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 20, 2023

« L’OM a marché sur le PSG, ça veut dire que tu peux le refaire. Mais je pense que le match sera beaucoup plus difficile. D’abord, parce qu’il y a le retour de Mbappé. Du coup, le bloc que tu as mis à 50 mètres de ton but, il va falloir le mettre à 30-35 mètres et ce n’est plus pareil. Et ensuite, quand tu l’as déjà fait une fois, tu te dis qu’en face ils ne vont pas courber l’échine une deuxième fois. Mais bien sûr que l’OM est en position idéale. Tu t’es qualifié contre le PSG en Coupe de France, tu es toujours à cinq longueurs en championnat. Et si tu gagnes ce match-là, tu reviens à deux longueurs avec des ambitions revues à la hausse. Et au pire, si ça tourne mal, tu es toujours en course pour tes objectifs de la saison » Eric Di Meco – Source : RMC (20/02/23)