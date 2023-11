OM : Le gros coup de gueule de Di Meco, « il coûtait zéro » !

Sur RMC, Eric Di Meco a pesté contre la direction pour ne pas avoir donné la chance à Lucas Perrin et avoir préféré Leonardo Balerdi.

Ce samedi soir l’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg pour la 13e journée de Ligue 1. Eric Di Meco a fait un focus sur le défenseur central, Leonardo Balerdi. Selon l’ancien joueur, il fallait plutôt laisser la placé à un jeune issu du centre de formation : Lucas Perrin !

« J’ai été intransigeant avec lui. Je ne suis pas fan. Je ne comprends pas ce qu’il fait sur le terrain. Et je ne comprends pas comment tous les entraîneurs l’ont fait jouer. Quand j’ai vu que Marcelino le faisait jouer, et que Gattuso aussi, je me suis promis de ne plus parler de lui. C’est un mystère du football pour moi. Je n’aime pas l’acharnement. Je me suis acharné sur lui, je ne comprenais pas ce qu’il faisait sur le terrain. Il coûte un maximum de points. En réalité c’est Karl-Heinz Förster (ancien grand défenseur de l’OM entre 1986 et 1990) et je ne l’ai pas encore vu ! Je suis passé à côté. Si tous les entraîneurs le font jouer, c’est qu’il doit avoir des qualités. Il a le même profil et le même niveau. Le petit Perrin sortait du centre de formation et coûtait zéro, rappelle l’ancien défenseur de l’OM sur RMC. Balerdi a coûté 11 millions. On me dit qu’il progresse. Mais faites jouer un petit dix matchs de suite et vous verrez qu’il progresse ! Le petit Perrin s’est imposé à Strasbourg »

L’OM, le cancre de la Ligue 1

Ce mercredi, le journal L’Equipe a présenté le classement du CIES des équipes faisant jouer les joueurs issus de leur centre de formation. Sans surprise, l’Olympique de Marseille est bon dernier du championnat de Ligue 1 avec 0 joueurs alignés ou entrés en jeu qui vient du centre de formation… C’est Lyon qui est premier du classement avec neuf joueurs représentants 45% du temps de jeu de l’effectif total.