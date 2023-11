OM : Le gros coup de gueule de Génésio sur l’affaire Grosso

En conférence de presse ce vendredi avant le déplacement de son équipe, le Stade Rennais, à Nice, Bruno Génésio a été questionné sur l’affaire Grosso intervenu à Marseille.

Dimanche dernier la rencontre entre l’OM et Lyon a été annulé à cause de la blessure du coach lyonnais Fabio Grosso. Le monde du football a été unanimement choqué par cet incident extrêmement violent. Bruno Génésio, ancien entraîneur de l’OL s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse avant le déplacement du Stade Rennais à Nice.

A LIRE AUSSI : OM: « Je suis très inquiet pour la saison en Ligue 1 ! »

« Il ne faut pas réduire les supporters marseillais à ça. Maintenant, ça se passe de plus en plus dans tous les stades parce qu’il y a une bande d’idiots ou d’abrutis qui ne sont pas là pour supporter leur équipe. Ils sont juste là pour exulter leur violence et se servir du foot pour faire passer ce message. Il ne s’agit pas de taper sur Marseille, ça peut arriver n’importe où, a rappelé le coach du Stade Rennais. Ce qu’il faudrait c’est qu’ils soient sanctionnés de manière exemplaire et très dure. Il faut être très dur et ne pas commencer à faire des généralités. Tous les supporters marseillais ne sont pas comme ça, ce n’est pas vrai. Ce sont quelques gens mal intentionnés qui se servent du foot pour exprimer cette violence, comme c’est le cas dans la société tous les jours. Ce n’est pas une majorité, c’est la minorité qu’on entend. Il faut une sanction exemplaire à cette minorité qui détruit leurs clubs. »

Des nouvelles de Fabio Grosso !

Fabio Grosso s’est exprimé en conférence de presse ce vendredi, des propos rapportés par RMC. « Ca va mieux, ça va mieux. Ca doit aller mieux même si on était déçus, fâchés, énervés. On a passé une journée très triste pour sport. Cette journée doit faire réfléchir le sport. On ne peut pas mettre en danger la vie des gens. Mon œil et ma santé, ce n’est pas ça, il arrive une bouteille quand j’ai tourné ma tête. Ce n’est pas mon message, ce n’est pas moi le problème. Il y a eu des choses inacceptables pour notre bus, celui des supporters. On a vécu quelque chose qu’on a eu peur de ne pas pouvoir raconter. (…) C’était une journée triste parce qu’on allait jouer un gros match, dans un gros stade. Cela devait être une journée de fête malgré la rivalité. On n’a pas encore bien compris la journée qu’on a passée si je me fie aux décisions que je vois. Je n’ai rien contre Marseille et les supporteurs. Il ne faut pas attendre quelque chose de plus grave pour prendre des décisions. J’espère que ce n’était pas des supporteurs de l’OM et que c’était des gens avec rien dans la tête. Il faut prendre des décisions. »