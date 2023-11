OM: « Je suis très inquiet pour la saison en Ligue 1 ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant de recevoir Lille ce samedi au Vélodrome pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, l‘OM occupe la 9e place du championnat. Un classement préoccupant pour Benjamin Courmes qui a exprimé son inquiétude concernant la saison olympienne dans l’émission Débat Foot Marseille.

« je suis déjà très inquiet pour la saison de l’OM en Ligue 1… » @BenFCM pic.twitter.com/u46e7PnRqj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 3, 2023

« Si l’OM ne gagne pas face à Lille et que Nice et Monaco l’emportent, il n’y a pas de podium c’est terminé ! Il y aura dans ce cas quatorze points de retard sur les Niçois, jamais ils remonteront, a déploré le journaliste. Je ne parle pas du contenu. On a l’impression qu’il y a un nouveau souffle avec Gattuso. Cela peut repartir mais cette défaite à Nice a fait beaucoup mal au classement alors que l’OM ne méritait pas forcément de perdre. Je suis vraiment inquiet pour la saison en Ligue 1« , a-t-il ajouté.