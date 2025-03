OM : Le gros message de De Zerbi envoyé à Greenwood !

L’Olympique de Marseille s’apprête à affronter Lens ce week-end au Vélodrome, un match crucial dans la course aux places européennes. Avant cette rencontre, Roberto De Zerbi a été interrogé en conférence de presse sur Mason Greenwood, recruté cet hiver en provenance de Rennes. L’entraîneur italien n’a pas caché son estime pour l’attaquant anglais, mais a aussi été très clair sur ses attentes.

« Je voulais qu’il soit ici, je l’ai dit et répété. C’est le premier joueur que j’ai contacté, avant même que je signe officiellement ici ! J’avais déjà échangé avec son père. Personne ne peut avoir plus d’estime pour lui que moi. Mais cela ne change rien : j’en attends plus de sa part. Il doit en faire davantage, car ce qu’il montre actuellement ne suffit pas », a expliqué l’entraîneur marseillais.

Si Greenwood veut atteindre ses ambitions de devenir un champion, il doit gagner en constance, se sacrifier plus, et être plus déterminant

Malgré quelques performances intéressantes sous le maillot olympien, Greenwood peine à trouver une régularité qui pourrait faire de lui un atout indiscutable dans l’effectif. Une situation qui agace De Zerbi, qui attend plus de constance de son joueur : « S’il veut atteindre ses ambitions de devenir un champion, il doit gagner en constance, se sacrifier plus, et être plus déterminant. Il doit être régulier dans son impact mais aussi ses performances. Sinon, on retombe toujours dans le même schéma : un très bon match, puis une défaite à Auxerre, puis une victoire contre Nantes… C’est trop irrégulier, ce sont des vagues. Et ça, c’est quelque chose que je n’aime pas. »

🎙️ « J’attends quand même plus de la part de #Greenwood, ce qu’il fait ne nous suffit pas »#DeZerbi : « On a rapproché Greenwood près du but, avec moins de tâches défensives. Je l’ai voulu ici, c’est le premier joueur que j’ai appelé avant même de signer à l’OM. Personne n’a plus… pic.twitter.com/p4iXgw05WD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 7, 2025

Avec 6 buts inscrits depuis son arrivée, Greenwood reste un élément important de l’attaque marseillaise, mais son coach attend plus de lui. Face à Lens, l’international anglais aura une nouvelle occasion de répondre aux attentes et de prouver qu’il peut être le joueur décisif dont l’OM a besoin pour la suite de la saison.