OM – Le gros message de Gattuso : « si vous voulez ça, il faudra changer d’entraîneur »

Ce jeudi l’OM va affronter le Chakhtior Donetsk en barrage de la Ligue Europa à Hambourg. Mercredi, l’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso a évoqué cette rencontre mais aussi son système de jeu…

En conférence de presse d'avant match Gennaro Gattuso a été interrogé sur son système de jeu, il a clairement fait savoir qu'une défense à trois n'était pas son choix, et qu'il ne ferait pas évoluer son équipe comme ça. Voici les propos relayé par le média l'Equipe. « On va voir, jouer à trois, jouer à quatre, on verra demain… Quand je suis passé à trois, j'avais vu que l'équipe avait besoin de davantage au niveau défensif, je n'aimais pas comment elle occupait le terrain, on était trop vite transpercés. Mais je ne suis pas un entraîneur qui aime la ligne de cinq et trois milieux, et qui joue en contre. Je l'ai dit au club, ce n'est pas moi, je dois faire ce que je ressens et bien sûr mettre l'équipe dans les meilleures dispositions. Quand j'ai vu qu'elle souffrait, avant le match aller contre Lyon, je suis passé à cinq derrière, mais ce n'est pas mon football. Si vous voulez ça, il faudra changer d'entraîneur. »

Le coach italien a aussi évoqué le match face au Chakhtior Donetsk. « Chaque match a son histoire. On joue contre une équipe très forte quand elle a le ballon, très technique, qui est habituée à jouer en Coupes d’Europe depuis des années, même si elle est jeune. Après, comment on sort des moments négatifs ? Il y a des moments où on ne fait pas de résultats et où l’équipe n’est pas vivante mais là, ce n’est pas notre cas. On est dans une crise de résultats mais on n’est pas dans une crise de jeu, on a des occasions. On doit avoir plus de confiance, plus d’orgueil, plus d’enthousiasme, et continuer ce qu’on fait en y mettant quelque chose en plus. »