OM : Le gros message du futur président… Stéphane Richard veut tourner la page !

Le futur président de l’Olympique de Marseille a clarifié sa ligne directrice sur RTL. Entre critique implicite de la gestion passée et ambition européenne affichée, Stéphane Richard insiste sur la nécessité de stabiliser l’effectif.

Il y a eu trop d’instabilité dans ce club ces dernières années

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Futur homme fort de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard a détaillé sa vision dans un entretien accordé à RTL. Il a notamment pointé du doigt l’instabilité chronique du club ces dernières saisons, dans une déclaration qui vise indirectement son prédécesseur Pablo Longoria.

“Il n’y a pas de serrage de vis”, promet-il. “Il y a eu trop d’instabilité dans ce club ces dernières années entre les entraîneurs et l’équipe elle-même. C’est un sport collectif et c’est très compliqué de bien faire jouer une équipe quand on a un tiers ou la moitié de l’effectif qui change chaque année. La première chose, c’est la stabilité mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de changements.”

Dans un contexte où l’Olympique de Marseille a régulièrement renouvelé une large partie de son effectif, cette prise de position marque une rupture stratégique. L’objectif est désormais de construire dans la durée, un élément souvent jugé clé pour performer en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Objectif clair : le top 3 et la Ligue des champions

Au-delà du discours structurel, Stéphane Richard a également fixé un cap sportif précis. “L’objectif est la qualification directe en Ligue des champions, de terminer dans les trois premiers”, a-t-il affirmé.

Une ambition assumée malgré les difficultés du championnat : “C’est possible, ça va être très difficile. On a un calendrier qui peut être considéré comme pas trop défavorable mais on sait que tous les matchs sont difficiles, on l’a vu contre FC Metz.”

Enfin, le futur président de l’OM a élargi sa vision à moyen terme : “Marseille a absolument tout pour faire partie des 20 meilleurs clubs européens et a vocation à jouer la Ligue des champions tous les ans.”

Un cap clair pour un club en quête de continuité et de résultats durables au plus haut niveau.