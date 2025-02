OM : Le gros plus des arrivées de Gouiri et Bennacer !

L’OM poursuit une ambitieuse stratégie internationale en misant sur le lien fort qui unit le club à sa communauté locale et aux supporters du monde entier.

En effet, une source du club marseillais, citée dans La Provence, a récemment souligné l’importance cruciale de cette démarche. « On a conscience de l’importance de la communauté dans notre ville et qui supporte le club. La partie marketing et commerciale s’adapte au sportif pour contribuer au développement de sa stratégie, y compris à l’internationale. En ce sens, le recrutement de joueurs étrangers depuis cet été, et notamment Gouiri et Bennacer, représente un atout supplémentaire. (…) La plupart des internationaux algériens ont une forte communauté qui est engagée et les suit activement. Nous essayons de nous rapprocher du continent africain où il y a une grande base de supporters. On se doit de répondre à la demande que suscite l’OM sur place. Mais le club n’a pas attendu le dernier mercato pour avoir un compte X en arabe. Il y a la volonté de grandir et d’être un club qui compte en Méditerranée ».

Cette déclaration met en lumière la volonté affichée par l’OM de conjuguer performance sportive et développement commercial. En recrutant des talents tels que Gouiri et Bennacer, le club démontre son engagement à répondre aux attentes d’un public de plus en plus diversifié. La mise en place d’une stratégie marketing innovante, qui inclut même la création d’un compte X en arabe, témoigne de la volonté de toucher un public international, notamment en Afrique et autour de la Méditerranée.

Le modèle adopté par le club marseillais ne se limite pas à la simple performance sur le terrain. Il s’agit également de renforcer le lien avec les supporters et de valoriser la communauté qui entoure le club. En collaborant étroitement avec les services marketing et commercial, l’OM se positionne comme un acteur incontournable du football moderne. Ce positionnement stratégique permet non seulement d’accroître sa visibilité, mais aussi de fidéliser une base de fans toujours plus exigeante et passionnée. Ainsi, le club prouve qu’il sait conjuguer tradition et modernité pour rester compétitif sur la scène internationale.