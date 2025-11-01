OM : Le gros point sur infirmerie !

L’infirmerie de l’Olympique de Marseille ne désemplit pas, au grand désarroi de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a reconnu, à la veille du déplacement à Auxerre, que la situation devenait préoccupante.

« C’est vraiment le point noir de cette période, la chose qui me préoccupe, me stresse, me rend nerveux, » a-t-il confié. « C’est une chose d’avoir deux ou trois blessures, c’en est une autre d’en avoir sept ou huit. »

Quelques heures plus tard, huit joueurs marseillais étaient effectivement absents de la séance d’entraînement, Emerson restant en salle. Les retours de Leonardo Balerdi (mollet gauche) et Timothy Weah (cuisse gauche) ne sont pas attendus avant lundi. Bilal Nadir est au repos forcé après un malaise survenu mercredi, tandis qu’Hamed Junior Traoré a rechuté, provoquant une réorganisation dans le staff médical, avec la rétrogradation d’un kinésithérapeute vers le groupe Pro 2.

« Les choses n’évoluent pas bien avec Traoré, c’est encore trop tôt. Pour Nadir, il était juste déshydraté et a eu une chute de tension, » a précisé De Zerbi.

Avec cet effectif amoindri et déjà marqué physiquement par le nul concédé contre Angers (2-2), l’OM s’apprête à vivre un nouvel enchaînement de trois matchs en sept jours (Auxerre, Atalanta Bergame, Brest).

« Il faut se souder encore plus, puiser l’énergie non pas dans le corps mais dans la tête, » a exigé De Zerbi. « Après, il y aura peut-être une série de cinq, six, sept nouvelles victoires, mais, en ce moment, il faut qu’on soit encore plus concentrés, plus déterminés, plus méchants, dans le bon sens. »

Le coach marseillais espère désormais que son groupe saura réagir et relancer une dynamique positive malgré les absences.