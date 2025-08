OM: Le gros recadrage de Benatia et De Zerbi

Dans la série documentaire “Sans jamais rien lâcher”, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, est filmé en train de sermonner de jeunes joueurs lors d’un entraînement, soulignant son exigence envers leur implication et leur mentalité.

Dans le dernier épisode de la série-documentaire sur la saison de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur Roberto De Zerbi est filmé en train de rappeler à l’ordre plusieurs jeunes joueurs à l’entraînement à cause de leur manque d’implication. La “mentalité” est la locomotive de la série-documentaire de l’OM “Sans jamais rien lâcher”, qui retrace tout l’été la saison 2024-25 des Marseillais. Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto De Zerbi… tout au long des quatre épisodes de plus de 45 minutes, les acteurs du foot olympien insistent sur l’état d’esprit que doit adopter le groupe.

Pour illustrer l’exigence de l’entraîneur italien, le club a révélé une séquence où l’ancien coach de Brighton n’est pas tendre avec les jeunes s’entraînant avec le groupe pro à la Commanderie. Après avoir pris à partie Darryl Bakola, Roberto De Zerbi s’adresse à Keyliane Abdallah et lance : “Comment on fait à la perte de balle Abdallah ?” Avant de généraliser et d’envoyer un message clair : “Travaillez bien. N’envoyez pas vos agents. Aziz (Mady Mogne, le coordinateur sportif, NDLR), même s’ils appellent pour les jeunes, dis-leur qu’ils doivent s’améliorer. Aziz, donne-leur mon numéro. Comme ça je parle avec les agents des jeunes.”

Un jeune aujourd’hui ne peut pas manquer sur l’envie

Plus tard, Roberto De Zerbi assumera son exigence : “Medhi Benatia et moi apportons beaucoup d’importance aux jeunes”, a-t-il confié en interview. “Dans nos discussions, le sujet des jeunes est toujours présent. Et je suis aussi très exigeant avec les jeunes.”

Un recadrage musclé pris en exemple par les dirigeants de l’OM qui comprennent le message de Roberto De Zerbi. “Je me souviens de la fois où il avait crié sur les jeunes en disant : ‘Appelez vos agents, vous allez leur demander pourquoi vous ne jouez pas’“, s’est rappelé a posteriori Medhi Benatia, le directeur du football. “Parfois, ils sont dans une séance et ils n’ont pas la même intensité et envie que les professionnels.“

Et de poursuivre : “Moi, ça me pose problème. Un jeune aujourd’hui ne peut pas manquer sur l’envie. Tu peux manquer techniquement, ça peut arriver. Mais sur l’envie, tu dois avoir plus faim que les autres.”

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a la même analyse : “C’est important que tout le monde sache qu’il faut arriver avec la mentalité. C’est ce qui nous a manqué beaucoup de fois dans le passé. Ce n’est pas un droit d’arriver en équipe première, tu dois te gagner ce droit.”

Ce genre de séquence assez transparente plaît aux fans marseillais et fait le succès de “Sans jamais rien lâcher”. En témoignent les audiences des quatre épisodes qui cumulent déjà deux millions de vues sur YouTube. Des causeries enflammées de Roberto De Zerbi, aux légères altercations entre les joueurs, la série retrace de manière chronologique la saison 2024-2025, match par match, pour le plus grand bonheur des suiveurs assidus de Ligue 1

