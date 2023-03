OM : Le groupe pour affronter Annecy avec deux absents et un retour important !

Le groupe de l’OM

Déclarations d’avant-match

» Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/02/2023) « C’est un match très important, il ne faut pas sous-évaluer notre adversaire. Il faut faire très attention et être prêt à 100%. Les joueurs sont toujours motivés, je n’ai jamais vu l’équipe hors du coup. C’est une grande motivation de pouvoir accéder à la demi-finale. C’est motivant de jouer pour un trophée. Il y a toujours un risque dans le football. Je crois en l’expérience de mes joueurs. Ce serait stupide de ne pas réussir à se qualifier après avoir battu Rennes et le PSG

« C’est évidemment un plaisir, parce que c’est historique pour le club de se retrouver à ce niveau de la compétition. C’est jouer dans un stade emblématique face à un adversaire emblématique, C’est plutôt agréable de se retrouver pour ce type de rencontre. Il y a évidemment l’enjeu d’une place en demi-finale qui se joue, mais ce n’est pas quelque chose de primordial pour un club comme le nôtre. On va tout faire pour y arriver, même si l’obstacle est de taille. Il n’y a que du positif à préparer et jouer un match comme ça. Après, s’ils jouent avec la même intensité que contre le PSG en Coupe de France, ça risque d’être difficile pour nous parce que même Paris n’a pas réussi à gagner. Dans un match, il y a un rapport de force, on sait très bien quelle équipe est la meilleure et la plus forte, c’est même une évidence. […] Il y a toujours une équipe plus faible qui joue une équipe plus grande. Il y a beaucoup de choses à accomplir face à un club qui a un palmarès qu’on ne présente plus. » Laurent Guyot – Source : Conférence de presse (28/02/2023)

Pas de Cengiz Ünder, suspendu pour cette rencontre. Samuel Gigot n’est pas encore remis de sa blessure, il devrait revenir pour la rencontre face au Stade Rennais. Concernant Rongier qui était absent de l’entraînement ce mardi, il est bien appelé par le coach marseillais ! Chancel Mbemba fait son retour après sa suspension face au PSG.Blanco, Pau LopezKabore, Kolasinac, Balerdi, Bailly, Clauss, Tavares, MbembaVeretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, Malinovskyi, ElmazPayet, Sanchez, Vitinha, Mughe