OM : Le héro du soir, Aubameyang salue son “petit” !

Mardi soir, l’Olympique de Marseille a signé une victoire essentielle en s’imposant 2-1 face à Newcastle lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Une soirée européenne marquée par la performance majuscule de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé déterminant. À 36 ans, l’attaquant gabonais continue de jouer un rôle central dans la réussite marseillaise et a livré, au micro de Canal+, une analyse lucide et collective après la rencontre.

Très en vue depuis le début de la campagne européenne – 3 buts en 5 matchs de C1 cette saison –, Aubameyang a insisté sur la force mentale et l’équilibre du groupe. « C’est la force de l’équipe. C’est le mix de la jeunesse et des anciens », a-t-il expliqué, soulignant l’importance de cette dynamique interne. Si l’OM a concédé l’ouverture du score après une entame fragile, le buteur phocéen retient surtout la capacité de réaction du collectif : « On ne démarre pas bien, les dix premières minutes sont insuffisantes et on encaisse ce but. Mais on reprend le jeu en main ».

Un leader offensif qui assume son rôle dans un OM en pleine confiance

L’ancien joueur d’Arsenal et de Dortmund a également mis en avant le rôle de Roberto De Zerbi, dont les consignes ont immédiatement été suivies. « Le coach nous dit de continuer, d’y croire, qu’il va y avoir de la place », raconte Aubameyang, insistant sur la confiance insufflée par le technicien italien. Une confiance immédiatement récompensée en seconde période, lorsque l’OM a totalement renversé la rencontre.

Le buteur a d’ailleurs tenu à saluer la passe décisive de Darryl Bakola, titularisé pour la première fois en Ligue des Champions et auteur d’une prestation remarquée. « On se libère dès le début de la seconde période sur une magnifique passe de mon petit », glisse-t-il avec fierté.

Avec ce succès, l’OM se relance plus que jamais dans la course à la qualification. Et Aubameyang, désormais en grande forme, apparaît comme l’un des symboles de cette montée en puissance. L’équation est simple : quand Aubameyang brille, l’OM avance.