OM : Le maire de Marseille Benoît Payan fait le point !

Invité sur BFM Marseille Provence, le maire de Marseille Benoît Payan s’est exprimé sur l’arrivée prochaine de Stéphane Richard à la présidence de l’OM. Malgré le contexte délicat, l’élu se montre confiant quant à la capacité du futur dirigeant à redresser le club.

À quelques jours de la prise de fonction officielle de Stéphane Richard, prévue le 1er juillet, les attentes sont importantes autour de la nouvelle gouvernance de l’Olympique de Marseille. Interrogé sur le sujet, Benoît Payan a salué le choix de l’ancien patron d’Orange d’accepter ce défi.

« Il prend la présidence de l’OM dans un moment très compliqué. C’est très courageux de sa part. » Le maire de Marseille estime que le futur président arrive avec une réelle volonté de réussir et de remettre le club sur de bons rails. « Il a envie que ça marche. Il a envie de réussir. »

Un chantier important à mener

“Il a envie que ça marche”: le maire de Marseille, Benoit Payan commente l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence de l’OM pic.twitter.com/20M2c8Q26l — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) June 18, 2026

Pour Benoît Payan, la mission qui attend Stéphane Richard dépasse largement le cadre sportif. Il estime que plusieurs secteurs du club devront être réorganisés dans les prochains mois. « Le président va devoir réorganiser son club, réorganiser la direction. » L’élu rappelle également que l’actionnaire devra continuer à soutenir financièrement l’institution afin de permettre son redressement.

Parallèlement aux changements structurels, il attend surtout une réaction sur le terrain après une saison particulièrement compliquée. « Il va falloir avoir une équipe rapidement performante et qui ne nous fasse plus honte. »

Tourner la page de la saison passée

Benoît Payan est revenu sur les difficultés sportives rencontrées ces derniers mois. Selon lui, l’effectif avait pourtant laissé entrevoir de belles promesses avant qu’une rupture ne vienne perturber la dynamique collective. « On avait cru à quelque chose en début de saison. À un moment donné, tout le monde a compris qu’il y avait une fracture au sein de l’équipe. Et cette fracture a été majeure. »

Malgré tout, le maire veut croire à un nouveau départ pour le club marseillais. « On va écrire une autre histoire. » Enfin, alors que la question du naming du Stade Vélodrome continue d’alimenter les débats, Benoît Payan a glissé une dernière remarque qui devrait parler à de nombreux supporters : « Si ça continue de s’appeler le Stade Vélodrome, déjà, on n’aura pas perdu ça. »