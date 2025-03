OM : Le maire de Marseille demande des comptes à la Ligue !

La tension continue de monter après les insultes et banderoles offensantes déployées par certains supporters du Paris Saint-Germain lors du dernier PSG – OM. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a réagi avec fermeté et demande une réponse claire de la Ligue de football professionnel (LFP), tout en exigeant des excuses du club parisien.

Dans une intervention sur RMC, le maire de Marseille n’a pas mâché ses mots face à des attaques qu’il juge inacceptables. « Quand on a vu ces banderoles, on était écœuré par la violence de ces attaques en dessous de la ceinture contre sa mère et son père qui est décédé. C’est tout sauf du sport, c’est tout sauf du supporterisme, c’est tout sauf du football et ça ne devrait pas exister. »

Benoît Payan estime que la situation ne peut rester sans conséquences et met la pression sur la LFP pour qu’elle prenne des mesures disciplinaires contre ces agissements. « Le Paris Saint-Germain doit désormais s’excuser et surtout la Ligue doit prendre des sanctions, cela ne peut pas rester impuni. Ça a dépassé les bornes. »

Ces propos font écho à une polémique grandissante autour du climat dans les tribunes lors des classiques entre le PSG et l’OM. Pour le maire de Marseille, il est essentiel de fixer des limites et de rappeler que certains sujets ne doivent pas être exploités à des fins de provocation. « On touche au sacré. Ça touche son intimité et son histoire personnelle, il n’y a plus de limite. Je ne peux pas l’accepter. »

Reste à voir si la LFP prendra des sanctions et si le Paris Saint-Germain réagira officiellement à cette demande d’excuses. Une affaire qui risque de laisser des traces dans l’intense rivalité entre les deux clubs.