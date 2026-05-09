OM : Le malaise Greenwood, fracture totale avec le club

Le malaise autour de Mason Greenwood n’a jamais semblé aussi profond à l’OM. Selon les révélations de L’Équipe, l’attaquant anglais est désormais totalement coupé d’une partie du vestiaire, du staff et surtout de la direction sportive marseillaise.

Dernier épisode en date : un entraînement écourté cette semaine par Habib Beye après l’attitude jugée nonchalante de Greenwood, accusé d’avoir ignoré plusieurs consignes durant la séance. Une scène qui symbolise une rupture devenue presque irréversible.

Protégé pendant des mois grâce à ses statistiques et son talent offensif, Greenwood cristallise désormais les tensions internes. Déjà sous Roberto De Zerbi, le joueur faisait l’objet d’une gestion particulière, alternant recadrages, sanctions et discussions permanentes avec son entourage pour tenter de le responsabiliser.

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Mais selon L’Équipe, le véritable point de rupture serait intervenu l’été dernier après son refus de participer à une opération marketing organisée par l’équipementier du club. Un épisode qui aurait profondément agacé Medhi Benatia, aujourd’hui en conflit ouvert avec l’international anglais. Les deux hommes ne se parleraient quasiment plus.

Le quotidien décrit également un joueur vivant en marge du collectif : cours de français ignorés, soins parfois écourtés, retards répétés et comportements individualistes qui auraient fini par épuiser les dirigeants marseillais.

L’OM avait pourtant offert à Greenwood une chance de relancer sa carrière après ses graves affaires extra-sportives en Angleterre. Mais à quelques semaines du mercato, son avenir semble désormais scellé. Reste à savoir si Marseille parviendra réellement à le vendre alors que sa cote aurait fortement chuté ces derniers mois.