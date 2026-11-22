Pour la première fois de la saison, Bruno Genesio convoque les 22 mêmes joueurs d’un match à l’autre. Faris Moumbagna n’est toujours pas retenu, tandis qu’Emerson et Cornélius manquent à l’appel en raison de leurs blessures.

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À quelques heures de la réception du Mans↗, prévue ce dimanche à 20h45 pour la onzième journée de Ligue 1, l’OM a communiqué un groupe sans changement par rapport à la précédente rencontre. Le staff marseillais s’appuie donc sur les mêmes éléments pour ce rendez-vous au stade Vélodrome.

Les 22 joueurs retenus par Bruno Genesio

Dans les buts, De Lange, Vermot et I. Gomis sont convoqués. La défense comprend Aguerd, Egan-Riley, Koum, U. Garcia, Bezahaf, B. Meïté et T. Weah, tandis que le milieu de terrain réunit Abdelli, Nnadi, A. Gomes, Kamissoko, Kondogbia, Hojbjerg et Harit. Le secteur offensif est composé de Gouiri, Maupay, Paixao, Mmadi et Abdallah. Ce groupe de 22 joueurs est exactement identique à celui retenu pour le match précédent, une première depuis le début de la saison pour Bruno Genesio↗.

Gardiens : De Lange , Vermot, I. Gomis

, Vermot, I. Gomis Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Koum, U. Garcia, Bezahaf, B. Meïté, T. Weah

Aguerd, Egan-Riley, Koum, U. Garcia, Bezahaf, B. Meïté, T. Weah Milieux : Abdelli, Nnadi, A. Gomes, Kamissoko, Kondogbia, Hojbjerg, Harit

Abdelli, Nnadi, A. Gomes, Kamissoko, Kondogbia, Hojbjerg, Harit Attaquants : Gouiri, Maupay, Paixao, Mmadi, Abdallah

Moumbagna encore absent, deux blessés écartés

Faris Moumbagna ne figure toujours pas dans le groupe, le joueur étant écarté sur décision du coach. L’attaquant ne fait donc pas partie des options retenues pour la réception du Mans. Emerson et Cornélius sont également absents, mais pour des raisons médicales. Les deux joueurs, blessés, doivent encore↗ manquer plusieurs semaines et ne sont logiquement pas disponibles pour cette rencontre de Ligue 1.