L’avant-match d’OM – Le Mans commence à 20h15 sur Football Club de Marseille. Nicolas Filhol, Jean-Charles De Bono et Daniel Cousin vous donnent rendez-vous en direct pour analyser les compositions et les clés de la rencontre au Vélodrome.

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À trente minutes du coup d’envoi, prévu à 20h45↗, le plateau de FCM prépare ce rendez-vous de Ligue 1. Le direct est accessible dans le lecteur ci-dessus ou sur la page YouTube de l’avant-match OM – Le Mans↗.

Les choix du coach et les joueurs à suivre

Quelles compositions pour cette rencontre ? Quels choix dans le onze marseillais ? Nicolas Filhol présentera l’émission aux côtés de Jean-Charles De Bono, consultant FCM et ancien joueur de l’OM, et de Daniel Cousin, ancien attaquant passé notamment par Le Mans. Les intervenants discuteront des enjeux du match, des joueurs à surveiller et des statistiques à connaître avant le coup d’envoi. Retrouvez aussi les probables titulaires marseillais↗ dans notre article consacré aux possibilités de composition de l’OM.

Le Mans, les clés du match et les pronostics

Le programme comprend un regard sur les forces et les faiblesses de l’adversaire. Le plateau s’appuiera sur ces éléments pour présenter les clés de la rencontre et les points à observer côté marseillais. Notre présentation du Mans↗ permet de compléter ce tour d’horizon avant la soirée. Les pronostics des intervenants et vos questions dans le chat feront également partie du direct. Partagez vos attentes concernant l’OM, votre avis sur les compositions et les joueurs que vous suivrez particulièrement.

Le rendez-vous est fixé à 20h15. Après la rencontre, Nicolas Filhol, Jean-Charles De Bono et Daniel Cousin vous retrouveront pour le débrief FCM, annoncé à partir de 22h30, avec les enseignements du match et l’analyse des performances individuelles.