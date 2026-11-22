L’OM accueille Le Mans ce dimanche 22 novembre à 20h45 au Vélodrome. Avec les absences d’Emerson et de Derek Cornelius, Bruno Genesio devrait s’appuyer sur les repères construits avant la trêve. Voici les titulaires marseillais attendus, dans une composition qui reste probable.

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Garcia attendu à gauche, Egan-Riley avec Aguerd

Le point effectué vendredi à l’entraînement faisait état du retour des internationaux et de deux absents : Emerson et Derek Cornelius. Ces indisponibilités figurent également dans la présentation du match publiée par Ligue1.com. Elles orientent les choix défensifs, sans valoir annonce du onze de départ. Devant Jeffrey De Lange, Timothy Weah est attendu à droite et Ulisses Garcia à gauche. Dans l’axe, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd pourraient poursuivre leur association. L’Anglais a expliqué vendredi comment les rencontres enchaînées avaient renforcé leurs automatismes, dans son point avant la réception du Mans↗.

Qui avec Nnadi ? Højbjerg incertain…

Au milieu, Tochukwu Nnadi sera-t-il accompagné par Pierre-Emile Højbjerg ? Selon La Provence, le joueur reste très incertain après être tombé malade à son retour de sélection, une situation qui pousse l’entraîneur marseillais à réfléchir à une nouvelle organisation au milieu de terrain. Kondogbia pourrait être lancé dans le onze… Les options disponibles ne signifient toutefois pas qu’une rotation a été décidée : le choix appartient à Genesio. Le technicien a insisté sur la nécessité de confirmer les progrès collectifs et de rester vigilant à la perte du ballon, comme le détaille le compte rendu de sa conférence de presse↗. Face aux transitions mancelles, l’équilibre entre les lignes sera l’un des points à surveiller.

Gouiri en pointe, Harit et Paixão sur les côtés

Dans un 4-2-3-1, Amine Gouiri est attendu à la finition, soutenu par Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão. Cette organisation correspond aux repères présentés dans notre première projection à J−1↗. Elle demeure une hypothèse de départ ; seules les compositions communiquées avant le coup d’envoi confirmeront les choix. Système probable : 4-2-3-1.



De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Garcia

Kondogbia (ou Højbjerg) – Nnadi

Harit – Abdelli – Paixão

Gouiri