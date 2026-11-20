L’OM reçoit Le Mans dimanche 22 novembre à 20h45 au Vélodrome, pour la 11e journée de Ligue 1. Quinzième après dix matches, le promu s’appuie sur une défense à trois et une équipe capable de s’accrocher, mais il cherche encore sa première victoire à l’extérieur.

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Le Mans joue déjà une course importante pour le maintien

Avec huit points, Le Mans FC occupe la 15e place du classement. Son bilan est d’une victoire, cinq nuls et quatre défaites, pour 12 buts marqués et 19 encaissés. Les Manceaux ne comptent aucun succès en cinq déplacements : deux nuls et trois revers, avec cinq buts inscrits et dix concédés. Cette fragilité loin du stade Marie-Marvingt constitue l’un des enjeux du déplacement à Marseille. L’équipe de Patrick Videira reste néanmoins proche des clubs placés devant elle et a déjà montré qu’elle pouvait résister à des adversaires mieux classés. Le programme de la 11e journée↗ l’envoie au Vélodrome au terme d’un week-end où plusieurs concurrents directs du bas de tableau seront également engagés.

Cinq matches sans victoire avant Marseille

La dernière série mancelle comprend trois défaites et deux nuls. Le Mans a marqué trois fois sur ces cinq rencontres et n’a conservé aucune cage inviolée.

Date Match Résultat 10 octobre Paris Saint-Germain – Le Mans 3-1 16 octobre Le Mans – Toulouse 0-3 25 octobre Auxerre – Le Mans 1-1 31 octobre Troyes – Le Mans 2-0 8 novembre Le Mans – Monaco 1-1

Le nul contre Monaco a toutefois laissé une impression plus positive. Les Manceaux se sont créé deux occasions conclues mais refusées avant la pause, puis ont égalisé à la 90e minute grâce à Erwan Colas. Nicolas Kocik a également réalisé plusieurs interventions pour maintenir son équipe dans la rencontre.

Une défense à trois et deux attaquants

Patrick Videira utilise régulièrement une structure avec trois défenseurs centraux, deux joueurs de couloir et deux attaquants. Face à Monaco, le dernier onze officiel était composé de Kocik dans le but, avec Bamba, Samuel Yohou et Harold Voyer en défense. Lucas Buades et Calodat occupaient les côtés, tandis que Daouda Traoré, Lucas Bretelle et Jean Vercruysse formaient l’entrejeu. Dame Gueye accompagnait Louis Mafouta devant. Les deux dernières feuilles de match montrent cette même base à trois défenseurs, avec des changements dans les hommes. Il s’agit du dernier onze aligné, pas de la composition officielle attendue dimanche. Pour Marseille, vainqueur à Lens avant la trêve↗, les couloirs et la gestion des deux attaquants seront donc des zones à surveiller.

Mafouta, Calodat et Bretelle parmi les joueurs à suivre

Louis Mafouta est le meilleur buteur du Mans avec quatre réalisations en Ligue 1. Il a inscrit un tiers des 12 buts de son équipe et reste son premier point de référence offensif. Adil Bourabaa suit avec trois buts, mais il est annoncé absent. Lucas Calodat apporte un but et deux passes décisives depuis son couloir. Avec Bourabaa, également crédité de deux passes par FotMob, il partage la première place des passeurs manceaux. Dans l’axe, Samuel Yohou, capitaine lors des deux dernières rencontres, constitue un autre repère du collectif. Kocik a pour sa part conservé sa place dans le but contre Troyes puis Monaco.

Ligue1.com annonce Djibril Sidibé et Adil Bourabaa absents pour le déplacement à Marseille. L’absence du second prive notamment le promu de son deuxième buteur. Le groupe convoqué permettra d’affiner les disponibilités avant la rencontre, qui sera dirigée par Éric Wattellier↗.

Des occasions contre Monaco, des limites visibles à Troyes

Le match contre Monaco a montré que Le Mans pouvait se créer des occasions face à un adversaire mieux classé, puis revenir tardivement au score. À Troyes, une semaine plus tôt, les Manceaux avaient au contraire terminé la première période sans tirer et subi des transitions après la pause. Ces deux prestations dessinent des points de vigilance pour l’OM : contenir les initiatives des couloirs, tout en recherchant les espaces à la récupération. Avec dix buts encaissés sur ses cinq dernières sorties, le promu n’a pas encore trouvé une solidité régulière.