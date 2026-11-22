L’OM reçoit Le Mans ce dimanche 22 novembre 2026 pour la 11e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi est fixé à 20h45 au Vélodrome. Voici l’horaire, la chaîne annoncée en France et les possibilités de streaming légal pour suivre la rencontre.
OM–Le Mans : dimanche à 20h45 au Vélodrome
La réception du Mans clôturera le programme dominical du championnat. La programmation officielle de la Ligue et la billetterie de l’OM indiquent le même rendez-vous : dimanche 22 novembre, à 20h45, au CEPAC Vélodrome. L’horaire est donné en heure de Paris. Les Marseillais retrouvent ainsi la Ligue 1 après la trêve internationale. Pour situer cette affiche parmi les autres rencontres, retrouvez le programme de la journée. Ce créneau de dimanche soir concerne bien OM–Le Mans, et non l’un des matches disputés samedi.
Quelle chaîne diffuse OM–Le Mans en France ?
La rencontre est annoncée sur Ligue 1+. La fiche publiée par Ligue1.com précise le canal Ligue 1+ 2 pour cette affiche. L’accès au direct est payant et nécessite une offre donnant accès à la compétition. Le nom ou le numéro du canal peut être présenté différemment dans le guide de votre opérateur. Il faut sélectionner l’affiche Marseille–Le Mans du 22 novembre. Le début de l’émission d’avant-match peut précéder 20h45 : cet horaire reste celui du coup d’envoi.
Comment regarder le match en streaming légal ?
Le direct est accessible avec un abonnement adapté sur la plateforme Ligue 1+, ainsi que chez ses distributeurs proposant la compétition. Molotov répertorie notamment cette rencontre dans son offre Ligue 1+. La connexion au compte abonné et l’activation de l’option correspondante sont nécessaires ; un abonnement général à une plateforme ne garantit pas l’accès au match. Avant la rencontre, retrouvez aussi notre présentation du Mans et les déclarations de Bruno Genesio sur cette opposition.