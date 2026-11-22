L’OM reçoit Le Mans ce dimanche 22 novembre 2026 pour la 11e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi est fixé à 20h45 au Vélodrome. Voici l’horaire, la chaîne annoncée en France et les possibilités de streaming légal pour suivre la rencontre.

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OM–Le Mans : dimanche à 20h45 au Vélodrome

La réception du Mans clôturera le programme dominical du championnat. La programmation officielle de la Ligue et la billetterie de l’OM indiquent le même rendez-vous : dimanche 22 novembre, à 20h45, au CEPAC Vélodrome. L’horaire est donné en heure de Paris. Les Marseillais retrouvent ainsi la Ligue 1 après la trêve internationale. Pour situer cette affiche parmi les autres rencontres, retrouvez le programme de la journée↗. Ce créneau de dimanche soir concerne bien OM–Le Mans, et non l’un des matches disputés samedi.

Quelle chaîne diffuse OM–Le Mans en France ?

La rencontre est annoncée sur Ligue 1+. La fiche publiée par Ligue1.com précise le canal Ligue 1+ 2 pour cette affiche. L’accès au direct est payant et nécessite une offre donnant accès à la compétition. Le nom ou le numéro du canal peut être présenté différemment dans le guide de votre opérateur. Il faut sélectionner l’affiche Marseille–Le Mans du 22 novembre. Le début de l’émission d’avant-match peut précéder 20h45 : cet horaire reste celui du coup d’envoi.

Comment regarder le match en streaming légal ?

Le direct est accessible avec un abonnement adapté sur la plateforme Ligue 1+, ainsi que chez ses distributeurs proposant la compétition. Molotov répertorie notamment cette rencontre dans son offre Ligue 1+. La connexion au compte abonné et l’activation de l’option correspondante sont nécessaires ; un abonnement général à une plateforme ne garantit pas l’accès au match. Avant la rencontre, retrouvez aussi notre présentation du Mans↗ et les déclarations de Bruno Genesio↗ sur cette opposition.