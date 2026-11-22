Retrouvez le débrief d’OM – Le Mans sur Football Club de Marseille à partir de 22h30. Nicolas Filhol, Jean-Charles De Bono et Daniel Cousin seront en direct pour analyser la rencontre et échanger avec vous sur la prestation marseillaise.

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Le rendez-vous d’après-match de FCM est accessible dans le lecteur ci-dessus ou sur la page YouTube du débrief OM – Le Mans↗. L’émission est prévue quelques minutes après le coup de sifflet final.

Trois enseignements et une première question forte

Nicolas Filhol animera les échanges avec Jean-Charles De Bono, consultant FCM et ancien joueur de l’OM, et notre invité Daniel Cousin, ancien attaquant passé notamment par Le Mans. Chacun livrera ce qu’il retient en priorité de la rencontre. Ces trois enseignements serviront de point de départ à un premier débat directement issu du match. L’analyse à chaud portera ensuite sur le contenu, l’organisation tactique, les statistiques, les choix du coach et les moments qui auront pesé sur la rencontre.

Les joueurs, les débats et vos réactions

Le plateau consacrera aussi une séquence aux performances individuelles : les satisfactions, les déceptions et les joueurs qui auront marqué ce rendez-vous. Les intervenants désigneront leur Man of the Match et leur Merguez du Match. Un grand débat élargira ensuite la discussion à la suite de la saison de l’OM. Vos questions, vos réactions et vos avis dans le chat accompagneront ce débrief. Quels enseignements retenir et quelles performances mettre en avant ? Le rendez-vous est fixé à 22h30 pour en discuter ensemble.

Pour retrouver le contexte de cette affiche, consultez notre présentation du Mans↗ ainsi que les choix de composition envisagés avant la rencontre↗. Retrouvez aussi les informations de diffusion du match↗. Les analyses et les réactions du plateau seront à suivre dans la vidéo.