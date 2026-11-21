L’OM reçoit Le Mans dimanche 22 novembre à 20h45 au Vélodrome, pour la 11e journée de Ligue 1. À la veille du match, la continuité du onze vainqueur à Lens constitue la projection FCM la plus cohérente, mais cette composition reste probable et non officielle.

Une défense reconduite avec Garcia à gauche ?

Jeffrey De Lange devrait conserver sa place dans le but. Devant lui, Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Ulisses Garcia formaient la ligne défensive du succès marseillais à Lens↗ avant la trêve. Ce dernier onze officiel sert de base à notre projection. Emerson Palmieri et Derek Cornelius sont annoncés absents par Ligue1.com : leur indisponibilité est un fait distinct des choix de titularisation encore hypothétiques. Garcia apparaît donc comme l’option logique à gauche. Genesio a salué vendredi son état d’esprit et ses qualités offensives, tout en rappelant qu’il doit encore progresser défensivement.

Højbjerg et Nnadi pour conserver l’équilibre

Le duo Pierre-Emile Højbjerg–Tochukwu Nnadi avait débuté à Bollaert, avec Himad Abdelli un cran plus haut. La conférence de presse de Bruno Genesio ne livre aucune composition, mais elle conforte l’importance prise par Nnadi dans l’équilibre collectif. Le technicien a aussi expliqué avoir retrouvé ses internationaux et disposer encore de la séance du samedi pour effectuer ses choix. Faute d’élément vérifié annonçant une rotation, la continuité reste l’hypothèse la plus solide. Angel Gomes et Geoffrey Kondogbia demeurent des alternatives au milieu. Leur présence dans l’effectif ne permet toutefois pas de les présenter comme titulaires probables. Le point complet de Genesio avant Le Mans↗ insiste surtout sur la nécessité de confirmer la dynamique actuelle et de rester vigilant à la perte du ballon.

Le trio Harit–Abdelli–Paixão derrière Gouiri

Amine Gouiri reste le choix attendu en pointe après son but à Lens. Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão peuvent être reconduits derrière lui dans un 4-2-3-1. Keyliane Abdallah, buteur décisif à Bollaert, offre une solution de profondeur en cours de match, tandis que Neal Maupay reste une autre option dans l’axe. Aucun élément public ne justifie cependant de modifier le quatuor qui a débuté le dernier match.

Le Mans devrait s’organiser avec trois défenseurs et deux attaquants. La rédaction de Ligue1.com projette Kocik ; Bamba, Yohou, Voyer ; Buades, Daouda Traoré, Lauray, Bretelle, Calodat ; Mafouta, Dame Gueye ou Colas. Cette proposition concorde avec le dernier onze et le profil tactique du Mans↗, sans constituer une annonce officielle. Les absences annoncées d’Adil Bourabaa et Djibril Sidibé réduisent certaines options mancelles, mais le groupe officiel reste attendu et peut encore modifier cette projection.

Le onze probable de l’OM face au Mans

Projection FCM — 4-2-3-1

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Garcia

Højbjerg – Nnadi

Harit – Abdelli – Paixão

Gouiri