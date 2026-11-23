L’Olympique de Marseille a vécu une incroyable désillusion dimanche soir au Vélodrome. Après avoir mené 2-0 à la pause, l’équipe de Bruno Genesio s’est inclinée 3-2 face au Mans, avant de voir Samuel Yohou livrer une analyse particulièrement piquante au micro de L1+.

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Marseille semblait pourtant avoir pris le contrôle de la rencontre grâce à Amine Gouiri et Igor Paixão, tous deux buteurs avant la mi-temps. Mais Le Mans a totalement renversé la partie en seconde période, avec un coup↗ franc de Louis Mafouta, une égalisation d’Erwan Colas puis un but de Jean Vercruysse dans le temps additionnel. Cette défaite met fin à la série de cinq victoires consécutives de l’OM en Ligue 1.

Le Mans renverse l’OM après une première période difficile

Le promu sarthois a reconnu avoir souffert avant la pause, malgré une entame jugée correcte par Samuel Yohou. Mené de deux buts, Le Mans a toutefois changé d’attitude au retour des vestiaires et a progressivement profité de la perte de contrôle marseillaise pour revenir dans la rencontre, avant de s’imposer au bout du temps additionnel.

C’est une équipe qui se procure très peu d’expected goals mais qui arrive à marquer beaucoup plus de buts. C’est une équipe qui surperforme, il ne faut pas leur faire de cadeaux.

Samuel Yohou tacle le rendement de l’OM

Interrogé après l’exploit↗ de son équipe, le défenseur manceau a mis en avant l’écart entre les occasions produites par Marseille et son efficacité devant le but. Le joueur de 35 ans a également expliqué que le discours tenu à la pause avait permis aux Sarthois de repartir avec davantage d’engagement et de liberté.

On a fait une première période qui était bien dans l’ensemble mais ils ont été cliniques.

À la mi-temps, on s’en est mordus les doigts. Mais en deuxième période, on y est allés, on n’a pas réfléchi, on a joué avec le cœur.

Au classement↗, l’OM manque l’occasion de grimper sur le podium et retombe à la cinquième place. Le Mans repart, lui, avec trois points précieux après avoir signé une victoire de prestige au Vélodrome.