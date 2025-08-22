OM : Le message cash de De Zerbi, “pas me prostituer pour un joueur qui nous fait gagner des matchs”

Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Forcément le coach a été interrogé sur le cas Rabiot. Ce dernier a donné sa version et estime que ce choix sera bénéfique sur le long terme…

Roberto De Zerbi attend du caractère sur le terrain : « Sur le terrain il faut montrer “les couilles ” comme vous dites. Mais pas entre coéquipiers. Personne ne doit se voir plus fort que le club. D’autres joueurs forts ou d’autres entraîneurs forts, il y en a partout. Mais il faut réussir à garder notre comportement, pour rester à notre place. Sur le long terme, ce sera bénéfique. »

On parle d’une bagarre là dans un lieu de travail

De Zerbi n’a pas aimé les déclaration de la mère de Rabiot : « Que la mère de Rabiot se permette de dire qu’on a donné une deuxième chance à Greenwood… C’est fou. On parle de vie privé là. Ce n’est pas juste de parler d’autres personnes. On parle d’une bagarre là dans un lieu de travail. Donc quand la mère de Rabiot dit que j’aboie, c’est vrai comme on le voit dans la série sur l’OM. Mais des fois je suis capable aussi d’embrasser, de montrer à Rabiot qu’on est derrière lui. Il y a 10 jours je lui ai dit, quand il cherchait une maison, que je lui donnais ma maison d’Aix en Provence et moi je vais à l’hotel. Je l’ai fait pour Adrien. Mais je ne dois pas me prostituer pour un joueur qui nous fait gagner des matchs. Tout le monde doit respecter, de Vaz à Rabiot et Hojbjerg. »