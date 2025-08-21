Mercato OM – Affaire Rabiot : la mère du joueur contre-attaque et se paye la direction de l’OM

L’affaire Adrien Rabiot continue de secouer l’Olympique de Marseille. Après les explications de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, c’est au tour de Véronique Rabiot, mère et agente du milieu de terrain, de prendre la parole. Invitée ce jeudi sur RTL, elle a vivement contesté la version officielle du club et dénoncé une gestion qu’elle juge calamiteuse.

Très critique à l’égard des dirigeants marseillais, Véronique Rabiot n’a pas mâché ses mots.

« Ils ont un costume trop grand pour eux, ils ne sont pas à leur place, ils n’ont pas le profil du poste, ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné, ils sont incapables de contrôler leurs émotions. »

Elle estime que la mise à l’écart de son fils, placé sur la liste des transferts, ne repose pas sur des motifs sportifs ou disciplinaires, mais financiers :

« Ils mentent. La finalité dans le foot, c’est toujours une question d’argent. »

Une version radicalement différente de celle de Longoria

Alors que Pablo Longoria avait parlé d’un épisode de “violence inouïe” après l’altercation entre Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes, Véronique Rabiot rejette fermement cette description.

« Qu’est-ce que ça veut dire ‘violence inouïe’ ? Personne n’a été blessé, personne n’est allé à l’hôpital, il n’y a pas eu de nez cassé, pas de lèvres fendues, pas de points de suture, pas de jours d’ITT. Donc je ne comprends pas bien. »

“Celui qui a été trahi, c’est Adrien”

Très émue, la mère du joueur a confié son ressenti à l’annonce de la mise à l’écart de son fils.

« Quand j’ai su qu’il était sorti de l’équipe, j’ai cru qu’un immeuble me tombait sur la tête. Ça ne peut pas être pour une altercation. J’ai mal pour lui, avec tout ce qu’il a fait pour venir à Marseille et qu’on le traite de cette manière… Adrien n’est pas en colère, mais il est très déçu. »

Elle répond également à Roberto De Zerbi, qui avait évoqué un sentiment de trahison.

« De Zerbi parle de trahison, mais celui qui a été trahi, c’est Adrien. »

Ces nouvelles déclarations risquent d’attiser un peu plus la tension entre la direction marseillaise, le clan Rabiot et une partie des supporters déjà divisés sur ce dossier brûlant. Alors que le joueur est désormais officiellement sur le marché des transferts, son avenir à l’OM semble plus incertain que jamais.