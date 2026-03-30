OM : le message de Frank McCourt aux supporters marseillais…

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a réagi à la colère grandissante des supporters marseillais dans un entretien accordé au Journal du Dimanche. Entre compréhension et mise en garde, l’Américain évoque une saison en deçà des attentes malgré les investissements réalisés.

Une frustration partagée face aux résultats de l’OM

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Interrogé sur le climat tendu autour de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt n’a pas éludé la déception qui entoure le club. Le propriétaire reconnaît pleinement les attentes élevées placées dans le projet sportif, notamment après les efforts consentis sur le marché des transferts. « Je suis partagé. Tout d’abord, je veux dire que je partage leur frustration. Quand on regarde les investissements consentis et le recrutement, les attentes étaient justifiées et on aurait dû obtenir de meilleurs résultats. Cela crée autant de frustration chez les supporters que chez le propriétaire, croyez-moi. Je suis un supporter, moi aussi. Je veux que l’OM gagne », a-t-il déclaré au Journal du Dimanche.

Ces propos interviennent dans un contexte où l’OM peine à répondre aux ambitions affichées en Ligue 1, malgré un effectif renforcé et des objectifs élevés en début de saison.

Un appel au calme malgré les tensions

Si Frank McCourt comprend la colère, il pointe également certaines dérives dans les réactions observées autour du club. Le dirigeant insiste sur la nécessité de préserver un environnement favorable à la performance sportive. « D’un autre côté, je ne comprends pas toujours certaines réactions qui nuisent aux performances. Si je suis un supporter, je le suis dans les bons comme dans les mauvais moments. En tant que propriétaire, je ne peux pas laisser la frustration prendre le dessus. Je dois continuer à faire le nécessaire pour aider le club à gagner. »

Ce message intervient alors que la pression reste forte autour de l’OM, entre exigences des supporters et impératif de résultats. Le propriétaire américain réaffirme ainsi sa volonté de poursuivre les efforts pour ramener le club phocéen au premier plan du football français.