OM : Le message de Jean-Pierre Papin pour Adrien Rabiot !

Alors que l’affaire Adrien Rabiot continue d’agiter l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin a pris la parole pour livrer son analyse. L’ancien Ballon d’or estime que le joueur n’a pas été justement traité et que le vrai perdant dans cette histoire reste l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi.

Interrogé dans Rothen s’enflamme sur RMC, Papin a rappelé que les tensions dans un vestiaire ne devraient pas prendre une telle ampleur : « Moi aussi, des bagarres, j’en ai vu, j’en ai connu. Et ça se règle très souvent dans le vestiaire, avec le coach et les joueurs, éventuellement le président. Maintenant, je ne pense pas que (Adrien) Rabiot ait fait très fort, comme on peut l’expliquer. Il s’est excusé et (Roberto) De Zerbi lui a tendu la main. Le plus à plaindre, c’est De Zerbi, parce que quand tu lui enlèves Rabiot avec la saison qu’il a fait l’année dernière, pour lui, c’était un élément important cette année. Pour moi, il peut reporter le maillot de l’OM. »

« Le plus à plaindre, c’est De Zerbi »

Papin s’est également montré étonné de la communication du club phocéen autour de son ancien coéquipier. Pour lui, le portrait dressé par la direction ne correspond pas au joueur qu’il connaît : « Le problème de cette histoire, c’est qu’on sait soi-disant beaucoup de choses. Il y a eu une altercation, il y a eu ci, il y a eu ça… Mais les joueurs n’ont pas trop parlé. (Jonathan) Rowe, on ne l’a pas entendu. (Adrien) Rabiot, on ne l’a pas entendu non plus. Moi, je connais bien Adrien, je l’ai côtoyé l’année dernière. C’est quelqu’un d’une simplicité et d’une discrétion totale. Ça m’a vraiment surpris de voir ce qui s’est passé et ce qu’on a dit. Ce n’est pas le Adrien Rabiot que je connais. »

L’incertitude demeure pour Rabiot

Alors que le milieu de terrain semblait proche d’un départ après sa bagarre avec Jonathan Rowe, la main tendue par Roberto De Zerbi pourrait rebattre les cartes. L’OM laisse planer le doute, et Papin, lui, espère que Rabiot pourra retrouver le Vélodrome : « Pour moi, il peut reporter le maillot de l’OM. »

